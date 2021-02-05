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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu

İHA

Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu

Malatya’da bir araya gelen kadınlar yıllardır hayalini kurdukları doğal ekmeklerden üreterek, internet üzerinden sipariş alıp evlere günlük ekmek servisine başladı.
Toprak Ana Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Malatya’da bir ilke imza attı. Doğal ekmek üretip internet üzerinde evlere günlük ekmek servisine başlayan kadınlar, ‘Tarlada Hareket Harmanda Bereket Bol Bol Ekmek’ sloganı ile evlere ekmekte abonelik sistemi oluşturdu.
Toprak Ana Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzukayış, kurdukları kadın kooperatifi ile üretim yaptıklarını belirtip, “Kooperatifi kurarken kadın ve ana simgesini belirledik. Toprak kadını sembol ediyor. Tarımla uğraşan ablalarımız var. Üreten, çoğaltan ve bereket olarak kadınla toprağı birleştirdik. Biz şu an burada ekmek üretiyoruz. Tarlada hareket harmanda bereket bol bol ekmek sloganıyla ürettiğimiz doğal ekmekleri, yöresel ekmeklerimiz yapıyoruz. Kooperatifleşerek makinelerimizi aldık. Hibe desteğiyle günlük 7 bin tane ekmek üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Siparişler internetten ve telefondan
Başkan Uzunkayış, Toprak Ana Kooperatifi kurma fikrinin 19 ay önce Ticaret Bakanlığının belediyelere yayınlamış olduğu bir genelgenin üzerinde hareket ettiklerine parmak basıp, “İlk kadın kooperatifini kendi doğduğum büyüdüğüm ilçemde Akçadağ’da başlattım. Kooperatif olarak kurdum. Daha sonra Malatya’mıza il genelinde belediyelere ilham oldu. Malatyamızda 17 kadın kooperatif var. Kadın istihdamı için kadınlarımızın ürettiklerinin daha değerli olması için iş bulma yolunda kadınlarımızın önünü açmak için kooperatif kurduk. Kadın emeğin değerlenmesi için çok güzel bir fırsat oldu. Ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Hayaliniz varsa onu gerçekleştirin ve yapacağınız işlerinizi ertelemeyin. Hobi olarak yaptıkları işten para kazanabilirler. Evlerine ekonomik anlamda destek olabilirler. Bayanlarımız kooperatif veya sosyal projelere girsinler. Gerek ticari ve gerekse sosyal projelerde yerlerini alsınlar” şeklinde konuştu. Korona virüs salgını nedeniyle iş yerlerinde tüm hijyen kurallarına uyduklarına dikkat çeken Uzunkayış, “Belli günlerde iş yerimizde dezenfekte ve ilaçlama işlerimin yapıyoruz. En önemlisi ise maske ve sosyal mesafe kullarına uyuyoruz” dedi.
Ekmek ihtiyacı olanlara abonelik sistemi kurduklarını vurgulayan Uzunkayış, “Bu alanda abonelik sistemini bölgede ve Malatya’mızda tek biz başlattık. Müşterilerimize ekmeklerini teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Uzunkayış, mayalı yani ekşili ekmek 2 TL'den, yufka ekmek ise 1,5 TL’den sattıklarını kaydetti.

“Çalışmak isteyen bayanlar için büyük bir fırsat
Kooperatif çalışanı Gül Sevim ise kadınlar için kooperatif kanalıyla bir araya gelip çalışmalarının iyi bir imkan olduğunu belirterek, “Çalışmak isteyen bayanlarımız kooperatifimize bekliyoruz. Çalışmak isteyen bayanlar için büyük bir fırsat” dedi. Kooperatif çalışanı Ayşe Özdemir de, ”Bayanlarımıza bir iş yeri kapısı. Burada güzel bir şekilde çalışabilirler ve aile bütçelerine katkıda bulunabilirler. Aile ortamında çalışma imkanı var. Ev hanımlarına sesleniyorum. Gelsinler ve çalışsınlar. Evlerine katkıları olsun” şeklinde konuştu. Müşteri Halise Bozan ise kooperatifteki kadınların ürettikleri ekmeklerini her zaman aldığını dile getirip, ”Kızarmış nar gibi çıtır çıtır ekmek üretiyorlar. Ailece seviyoruz. Annemin yıllar önce yaptığı ekmekleri hiç aratmıyor. İş çıkışında her zaman geliyorum ve alıyorum. Sabah kahvaltıda sıcak sıcak ekmek güzel oluyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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