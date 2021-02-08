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Tüfenkci Battalgazi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu Tüfenkci : "Malatya bölgenin sağlık merkezi haline geldi"

İHA

Tüfenkci Battalgazi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu Tüfenkci : "Malatya bölgenin sağlık merkezi haline geldi"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci yapımı devam eden ve bu yıl hizmete girecek olan Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Tüfenkci son yıllarda yapılan sağlık yatırımları ile Malatya bölgenin sağlık merkezi haline geldiğini söyledi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Sağlam ile beraber yapımı devam eden Battalgazi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Tüfenkci, önemli sağlık yatırımlarından bir tanesi olan Battalgazi Devlet Hastanesinin kaba inşaatının büyük bir bölümünün bittiğini ifade ederek hastanenin bu yıl tamamlanacağını aktardı. Son yıllarda yapılan sağlık yatırımları ile Malatya'nın bölgenin sağlık merkezi haline geldiğini ifade eden Tüfenkci, "Onkoloji hastanemiz, Kadın Doğum Hastanemiz var. Arapgir’e hastane yapıldı. Doğanşehir’e yakında 100 yataklı hastane yapacağız. Kuluncak'ta 12 yataklı entegre devlet hastanesi var. Bu yatırımlarla insanlarımız en iyi şartlarda sağlık hizmetine kavuşmuş olacak. Ak Parti olarak verdiğimiz sözlerin yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Yakında bu bölgenin gelişimini ve değişimini görmüş olacağız. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Milletvekili arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.

"Hastane yoğunluğu azaltacak"
İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ise hastanenin Malatya'daki yoğunluğu azaltacağını dile getirerek, "2019 yılının ocak ayında ihalesi gerçekleştirilen, Mart ayında temeli atılan hastanemizin yağımı hızlı bir şekilde ilerliyor. Belirtilen tarihten önce teslim almayı öngörüyoruz. 300 yataklı 90 poliklinikli, 9 ameliyathaneli büyük bir hastane özellikle Battalgazi’mizin acil poliklinik ihtiyacını rahat karşılayacak bir hastane. Bu bölgeden hastaların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçmesine engel olacak ve orayı rahatlatacak. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sayın bakanımız bize o dönemde çok destek verdi’’ ifadelerini kullandı.

"Şaheserlerden bir tanesi"
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de, "Temel atıldığı dönemde 'Burası yapılmaz. Öylesine temel atıldı' diyenlere inat Allah’a Hamd olsun bugün devasa bir hastane yükseliyor. AK partinin 19 yıldır Türkiye’de yaptığı şaheserlerden bir tanesi Battalgazi’ye yakışır bir devlet hastanesi oldu. Emeği geçen Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Bülent Bakanımıza Sağlık çalışanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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