Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

İHA

Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arguvan, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik, eş zamanlı 3 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve aramalarda, 29 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı sürüyor Güder: “Büyük devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı ...
İnönü Üniversitesi’nde bahar yarıyılına da Covid-19 ayarı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde bahar yarıyılına da Covid-19 ...
Budak: “Üye işletmelerimize 2 Bin TL’lik destekte bulunacağız”
YEREL HABERLER Budak: “Üye işletmelerimize 2 Bin TL’lik destekte ...
Yeşilyurt Belediyesi, alternatif yol güzergahlarının sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, alternatif yol güzergahlarının ...
Battalgazi’de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor 160 bin dönüm alanın sulanması için bölge halkı baraj yapılmasını istiyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de muhtarlar sulama için Şilan çayına ...
Karlı yolda sürücülere ikram
YEREL HABERLER Karlı yolda sürücülere ikram
Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in yönetmeni: Flamayı bırakırsa sahnesi devam edecek
YEREL HABERLER Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in yönetmeni: ...
Karın ağrısı yaşayan hastanın rahminden 72 miyom çıkarıldı
YEREL HABERLER Karın ağrısı yaşayan hastanın rahminden 72 miyom ...
Yeşilyurt Belediyesi ‘kiraz ve vişne bahçesi’ kuruyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi ‘kiraz ve vişne bahçesi’ kuruyor
Malatyalılar Kemal Sunal ile gülmeyi unutmuyor
YEREL HABERLER Malatyalılar Kemal Sunal ile gülmeyi unutmuyor
Gençlerde eğitimlere yoğunluk verildi
YEREL HABERLER Gençlerde eğitimlere yoğunluk verildi
11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele ...
Söylemez’den terör saldırılarının Türkiye’yi yıldırmayacağı vurgusu
YEREL HABERLER Söylemez’den terör saldırılarının Türkiye’yi ...
3 yıl önce amatör olarak başladıkları işte şimdi taleplere yetişemiyorlar Tamamen doğal yün yatak ve yorgan üreten kadın girişimcilerin başarı öyküsü
YEREL HABERLER 3 yıl önce amatör olarak başladıkları işte şimdi ...
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi
YEREL HABERLER Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' ...
Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
Darende'de yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Darende'de yüz yüze eğitime kar engeli
Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada
Başkan Gürkan esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan esnafları ziyaret etti
Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı
"Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma konuşuyorlar
YEREL HABERLER "Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma ...
Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ediyor Çınar: “Yeşilyurt arama kurtarma ekibi kurarak bölgede bir ilki gerçekleştireceğiz
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ...
Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi
Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti