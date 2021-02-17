Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Malatya’da, sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Arguvan, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçelerinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahsa yönelik, eş zamanlı 3 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve aramalarda, 29 adet örgütsel içerikli yayın ve doküman, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.