Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor, Konyaspor yenilgisi sonrası bugün masaya oturulan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor’da yeni sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen 50 yaşındaki Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Bu kararda son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ve son olarak dün Malatya temsilcisinin sahasında 20 öndeyken Konyaspor'a 32 kaybetmesinin de etkisi olduğu öğrenildi.

Sezon başında takımın başına geçen ve şu ana kadar 29 maça çıkan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile Kulüp Başkanı Adil Gevrek, bugün kulüp binasında bir araya geldi. Toplantı sonrasında taraflar karşılıklı anlaştı ve yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından da yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hamzaoğlu yönetimindeki Malatya ekibi, 29 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 9 beraberlik aldı.

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