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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dört şeride çıkarılan İstasyon Caddesi’nde asfalt serimi tamamlandı

İHA

Dört şeride çıkarılan İstasyon Caddesi’nde asfalt serimi tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışmalarının başladığı İstasyon Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde yol genişletme çalışmalarının başladığı İstasyon Caddesi’nde İnönü Mahalle Muhtarı Gazi Atabey ile birlikte incelemelerde bulundu. Asfalt serimi gerçekleştirilen cadde, yol işaretleme çalışmalarının ardından trafiğe açılacak. Çere Yolu’na paralel Sivas Yolu ile İstasyon Caddesi’ne kadar devam eden Anayurt Bulvarı’nın tamamını çift gidiş, çift geliş şekline dönüştürecek yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince, İstasyon Caddesi’nde başlatılan yol genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, yol güzergâhının asfalt serim işlemi de gerçekleştirildi. Asfalt serim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolda yapılacak işaretleme çalışmalarıyla birlikte cadde trafiğe yeniden açılacak.

“Başkanımızın hizmetleri bizleri gururlandırıyor”
Yapılan yol genişletme ve asfalt serim işleminden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden İnönü Mahallesi Muhtarı Gazi Atabey, “Mahalle değil Malatya olarak Belediye Başkanımızla gurur duyuyoruz. Rabbim sağlık sıhhat versin bu hizmetler böyle devam etsin. Sadece bizim mahallemizde değil Malatya’nın her yeri böyle, medyada televizyonlarda izliyoruz bunları gözlerimiz yaşarıyor, hizmetler bizleri gururlandırıyor, şu güzelliğe bakın. Sizlere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan Bey’e, ekibine, Daire Başkanımız Mehmet Mert Bey’e emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tek şeritli yolu dört şeride çıkardık”
İstasyon Caddesi’ne yapılan çalışma hakkında bilgi veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise, “Daha önce bir geliş, bir gidiş olan caddemizi, şu anda 4 şeritlik bir yol haline getirerek genişletilmesini yaptık. Çıkış bölgesinde de trafik yoğunluğunun azalması için ve genişletme çalışmaları gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Anayurt Bulvarı’nın tamamı bağlantı yolları dahil 4 şeride çıkacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yolun genişletilmesiyle birlikte trafiğe de olumlu etki edeceğini vurguladı. Başkan Gürkan, “Anayurt Bulvarı yapıldıktan sonra buranın 2 şeritli olması burada araç yoğunluğuna sebebiyet veriyordu. Buranın da 4 şeride çıkarılması kararlaştırıldı ve şu anda burası 4 şeride çıkarıldı. Sadece Anayurt Bulvarı’nın bağlantısına Devlet Demir Yolları’nın 200 metrelik bir kısmında 2 şerit şu anda devam ediyor. Buranın da 4 şeride çıkarılması noktasında Devlet Demir Yolları ile yapmış olduğumuz görüşmeler devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda o görüşmeler neticelendirilir. Anayurt Bulvarı buradan başlayıp Beyler Deresi’nin olduğu yere kadar olan kısmında 2 geliş, 2 gidiş olarak 4 şeritli bir yol olacak. Ayrıca bağlantı yollarını da biliyorsunuz. Sigorta kavşağını da 4 geliş ve 4 gidiş yaptırdık, Afrayı da 2 geliş, 2 geliş yaptırdık. Diğer taraftan Altın Kayısı Bulvarı’nı da 2 geliş, 2 gidiş şekilde yaptık ve ana artere bağlanması noktasında yoğun çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bu çalışmalar başlatıldı. Bugün de asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnşallah bu asfaltlama bittikten sonra şeritlerin ve yolun işaretlemeleri ile birlikte trafiğe açılır. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarında Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mahalle muhtarımızın güzel ifadelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de durmak yok yola devam diyoruz” diye konuştu.

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