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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okulların spor tesisi ihtiyaçları karşılanıyor

İHA

Okulların spor tesisi ihtiyaçları karşılanıyor

Malatya’da okulların spor tesisi ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında spor salonları, halı saha ile pota yapımı gerçekleştiriliyor.
Battalgazi ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından proje maliyeti 2 milyon 42 bin TL’ye finanse edilen ve ihalesi yapılan Avni Kığlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Spor Salonu yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Yeşilyurt İlçesine bağlı Selahattin Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesi Açık Halı saha yapımı da tamamlandı. Okulların spor tesislerinin karşılanmasıyla ilgili açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ‘’ Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından finanse edilen İl Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan Avni Kığlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Butik Spor Salonu yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Selahattin Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesinin Açık Halı Sahasını tamamlanmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Selahattin Eyyubi Anadolu imam Hatip Lisesine 345 bin TL ‘ye yapılan açık halı sahası hem öğrencilerimizin hem de bölge okullarımızın saha ihtiyacını gidermiştir” ifadelerine yer verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Türkiye genelinde okulların spor tesisleri ve bakım işlerinin yapıldığını bildiren Kayhan, “Bu kapsamda, ilimize de Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Açık Halı saha yapım işinin yanı sıra, Battalgazi İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından proje maliyeti 2 milyon 42 bin TL’ye finanse edilen yine İl Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan Avni Kığlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Butik Spor Salonu yapıyoruz” dedi.

200 adet pota ihalesi yapılacak
Türkiye’de sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve sporla ilgili kaynakların en etkin şekilde kullanımının sağlanması amacıyla proje başlatıldığını aktaran Kayhan, “Cumhurbaşkanımızın 'Yer Gösterin Pota Yapalım' düşüncesiyle başlatmış olduğu '10 Bin Pota Projesi' kapsamında, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak, her yaş grubundaki vatandaşımızın spor yapabilmesine imkan sağlamak, spor kültürünü canlandırarak gençlerimizin heyecanını potansiyele çevirmek amacıyla ilimiz merkez, ilçe ve beldelerde yapılacak olan 200 adet pota ihalesi YİKOB tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.

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