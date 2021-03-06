Malatya caddelerinde aylar sonra hafta sonu insan yoğunluğu Vatandaşlar yoğunluktan tedirgin: Böyle olursa yine eve kapanırız

Yeni kontrollü normalleşmenin ilk haftasında orta risk gurubunda bulunan Malatya’da aylar sonra hafta sonu kent merkezinde insan yoğunluğu oluştu. Kalabalığın yoğun olduğu kentte, vatandaşlar ise önlem alınmazsa yine kısıtlamaların gelmesinden endişe duyuyor.

Geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kontrollü normalleşmenin adımlarından biri olan orta riskli bölgelerde CumartesiPazar günü kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sokaklara akın etti. 100 günden fazladır hafta sonları dışarı çıkmanın yasak olduğu Malatya’da da bu kısıtlamanın sona ermesi ile hafta sonunun ilk günü cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu göze çarptı.

Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen Malatyalılar, sokaklara çıkarken ortaya çıkan görüntü ise birçok kişiyi şimdiden endişelendirmeye başladı. Malatya Valisi Aydın Baruş’ın önceki gün kentte vaka sayılarının artışa geçtiğini açıklamasıyla gözlerin çevrildiği Malatya’da ortaya çıkan sosyal mesafesiz insan yoğunluğu vakaların yeniden tırmanışa geçeceği endişesini de birlikte getirdi.

Birçok vatandaş, alınan tedbirlere devam edilmesi gerektiğini ve lüzumsuz yere kalabalığa girilmemesi gerektiğini ifade etti. Aylar sonra yeniden sokağa çıkma fırsatı bulan 65 yaş üstü vatandaşlar da alınan bunca önlem ve tedbirin boşa gitmemesi için herkesin duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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