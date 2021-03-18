18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malatya Şehitliğinde anma tören düzenlendi.

Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'nda gerçekleşen törene Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma komutanı Necmi İnce, Baro Başkanı Enver Han ile Gaziler ve Şehit yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra Şehitlik Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenk sunma töreninin adından Vali Aydın Baruş, Şehitlik özel defterine "Şanlı ecdadımızın canları ve kanlarını uğrunda feda ederek, "Miras bıraktıkları bu toprakların her zerresinin bizlere mukaddes bir emanet olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, istiklalimizi, bayrağımızı, bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda atalarımızın bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu ilelebed yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten ifade ediyoruz. Çanakkale’de, devrin kibir abidesi olan müstevli güçlerine “Çanakkale Geçilmez” dedirten sarsılmaz iradeyi ortaya koyan aziz ecdadımızın istinatgahı olan şehadet ruhu, bağımsızlığımıza tasallut eden tüm şer güçlere karşı daima ilham kaynağımız olacaktır" şeklinde konuştu.

Vatanı bölmek, milletin iradesini gasp etmek üzerine ihanet planları kuranlar çok iyi bilmelidirler ki, bin yıldır uğrunda sayısız canlar feda edilen bu toprakları ve bağımsızlığı korumak, Türkiye Cumhuriyetini her manada yüceltmek için bu fedakarlık ruhunu tüm benlikle yaşatmakta kararlı olduklarını ifade eden Baruş,"Malatya Şehitliğinde ve yurdumuzun dört bir köşesinde ilahi müjdeye mazhar olarak huzurla yatan şehitlerimiz bu azim ve kararlılığın en güzel ispatıdır. Çanakkale destanını yazan isimsiz kahramanların torunları olarak, bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak, şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlerimizi korumak için canla başla çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çanakkale kahramanlarının ve burada yatan Şehitlerimizin azmi, cesareti ve şehadet aşkı bizlere daima rehber olacaktır. Aziz milletimizin, şan ve şeref tarihine altın sayfalar eklediği bugünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden şanlı gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Anıttaki törenin ardından Vali Baruş ve beraberindekiler şehitliği ziyaret ederek kabirlere karanfil bırakıp dua etti.

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