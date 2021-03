Battalgazi’deki hizmet ve yatırımlar göz dolduruyor

2019 seçimlerinde rekor bir oy alarak göreve gelen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyon ve prestij yatırımları Battalgazi’de göz dolduruyor. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi daha güzel yarınlara hazırlayan Başkan Güder’in yatırımları, ilçedeki vatandaşlardan da büyük takdir toplamaya devam ediyor.

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı yatırımlarla ilçeyi güzel yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletten aldığı güç ile hizmetlerini sürdürerek, Doğu Anadolu’nun gözbebeği olan Battalgazi’de ilklere imza atmaya devam ediyor. Hayata geçirdiği insan odaklı projelerle ilçede vizyonel değişimi başlatan ve sadece bugünü değil geleceği düşünülen projeler ile büyük takdir toplayan Başkan Güder, yatırım ve hizmetlerinde ilk günkü aşkla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Battalgazi’de hizmet ve yatırım kitabı yeniden yazılıyor

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in vizyon projelerinin en başında yer alan Yıldıztepe Rekreasyon Projesi, Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları, ilçenin kangrenleşmiş imar sorununun çözülmesi, genel yol çalışmaları kapsamında 150 milyonluk dev yatırım, gençlik yatırımları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlı ile birlikte 25 milyonluk yatırım, Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi’ne 25 milyonluk Güneş Enerjisi Santrali kurulması, 25 milyonluk yatırım ile araç filosunun büyütülmesi, 24 Ocak depreminin ardından Gelincik Tepesi ve YIBO bölgesine yapılan deprem konutlarıyla yeni alt merkezlerin oluşturulması, Çınar Park Rekreasyon projesi, 13 milyonluk yatırımla etaplar halinde yapılacak olan Derme Deresi projesi, 5 milyonluk yatırım ile Yeşilçam Sosyal Tesis projesi, 2 milyonluk yatırımla DAP Beydağı Semt Kütüphanesi, 2 milyonluk İspendere GES projesi, ilçenin çehresini değiştirecek Beydağı Konut projesi, işsizliği azaltacak 1 milyon 100 bin liralık Birlikte Başaracağız projesi, 3 milyon 500 bin liralık Trafik Park Yenileme çalışmaları, 3 milyon 500 bin liralık Yüzen Ada Projesi, 5 milyonluk yatırımla Yeni park yapımı ve park yenileme çalışmaları, 3 milyonluk yatırımla İspendere Kanyon çalışmaları, 2 milyon 500 bin liralık Makine Park Projesi, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin kurulması ve 1 milyon 200 bin liralık 3K Kadınım, Kazanırım, Kalkınırım projesi, koleksiyoncular ve antika severler için kurulan Antika Pazarı projesi, Soğuk asfalt üretim ve serim tesisi, sokak sağlıklaştırması kapsamında Şire Pazarına Prestij Sokağı projesi, yaşam boyu eğitime ve çalışan annelere destek olmak amacıyla Göztepe Mahallesinde yapılacak olan Kreş projesi, binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için yürütülen çalışmalar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yapılacak olan Tüp Geçit projesi, Fırıncı, Yeniköy ve Bulgurlu bölgelerine Yeni Sanayi Sitesi kurulma çalışması, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesindeki 15 dekarlık alan üzerinde oluşturulan Özel Sera alanı projesi, Battal Gazi'nin Evi, Vaiz Baba Türbesi ve Şahabeİ Kübra Medresesi’nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen restorasyon çalışması, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı 81.Şube şefliğinin bulunduğu 14 dönümlük alana nikah sarayı, sosyal tesis, otopark ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması, Sağlık Merkezi yapımı için Battalgazi Belediyesine ait 5 dönümlük alanın tahsisi, gönül belediyeciliği kapsamında 47 binin üzerinde ihtiyaç sahibi aileye yardım desteği, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında yapılan dezenfeksiyon çalışmaları ve dağıtılan 1 milyonun üzerinde maske, atıl durumda bulunan YİMPAŞ binasını Malatya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Malatya ekonomisine kazandırılması ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okul yapımı çalışmaları ilçedeki her kesimden büyük takdir topluyor.



Başkan Güder’e yatırım teşekkürü

30 yıldır Battalgazi’de ikamet eden İbrahim Müftüoğlu isimli vatandaş şunları söyledi: “76 yaşındayım. 30 yıldır burada oturuyorum. Emekliyim. Biz Battalgazi Belediyesinden razıyız. Osman Güder başkanımı geçmişten beri tanıyorum.

Battalgazi’de çok güzel işlere imza atıyor. Mütevazi şekilde hizmetlerini ilçe ile buluşturuyor. Asfaltları yaptılar, okulları yaptılar, camileri yaptılar, gençlere yatırımlar yapıyor. Çalışkan bir insan. Herkeste kendisinden memnun. Bir kötülüğü yok. Allah işini gücünü rast getirsin. Cumhurbaşkanımızda benim dostumdur. Allah hükümetimize yardım etsin. Allah razı olsun hepinizden” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çiftçilere büyük destekler sağladığını vurgulayan Oğuz Doğan isimli genç çiftçi ise “32 yaşındayım. Çiftçilik ile uğraşıyorum. Yapılan hizmetlerden dolayı memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederiz. Başkanımızın da çiftçi bir aileden geldiğinizi biliyoruz. Çiftçilere büyük destekler veriyor. Son olarak makine park projesine hepimiz şahidiz. Bundan dolayı çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ederim. Allah kendisinden razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler nasip etsin. Başkanımızın ayağına taş değmesin” dedi.

Battalgazi’de marangoz ustalığı yapan 80 yaşındaki Emin Öcel isimli vatandaş ise “80 yaşında marangoz işi ile uğraşıyorum. Osman Güder başkanıma, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Battalgazi her geçen gün daha da güzel oluyor. Allah başımızdan eksik etmesin. Devletimizi, belediyemizi, polisimizi ve jandarmalarımızı başımızdan eksik etmesin. Allah başkanımıza uzun ömürler versin. Başarılar dilerim ve çok teşekkür ederim. Başkanımızın gözlerinden öperim” ifadelerini kullandı.



“Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır”

Öncelikli görevlerinin prestij projelerle Battalgazi’yi mazisine layık bir hale getirmek olduğunun altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Bizler, her yeni güne ilçemize neler yapabiliriz düşüncesi ile başlıyor, toplumun sıkıntılarını kendi sorunumuz gibi görüyor ve hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizler gücümüzü milletimizden, istişareden ve Battalgazi halkımızdan alıyoruz. Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Bu kadim ilçeyi mazisine layık hale getirmek, bizim öncelikli görevimiz arasında yer alıyor. Hizmet bilincini bizler ibadet bilinci olarak kabul ettik. Battalgazi’mizde hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var. Yaptığımız hizmetlerle bölgeler arası gelişmişlik farkını kaldırıyoruz. Yaptığımız yatırımlar vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanması, bizi de gururlandırıyor. Özellikle sorunların çözümü noktasında köklü değişiklikler yaparak, yıllarca çözülemeyen sorunları çözmek için sarf ediyoruz. Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek. Bu yatırımlar bizim boynumuzun borcudur. Bizim ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Allah’ın izniyle 2021 yılında Battalgazi’de hizmet belediyeciliğini daha üst bir noktaya taşıyacağız. Bizler yorulmadan hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim tek derdimiz var o da hizmet etmek” dedi.

