Başkan Sadıkoğlu’ndan emniyet müdürüne ziyaret Sadıkoğlu: “176 yıldır kutsal bir görevi ifa ediyorlar”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’mızın sükûneti ve ticari hayatının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için gayret gösteren değerli emniyet teşkilatımızın polis haftalarını kutluyorum” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve polis haftasıyla dolayısıyla Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Bizlerin hem ticari hayatında hem de normal yaşamında rahat edebilmesi için cansiperane görev yapan polis teşkilatımızın 176’ıncı kuruluş yıl dönümümü kutluyoruz. Polis teşkilatımız 176 yıldır vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu huzurunu, halkın can ve mal güvenliğini tesis etmek ve korumak için kutsal bir görevi ifa etmektedir. Polis haftası dolayısıyla sayın emniyet müdürümüzü ziyaret ettik. Malatya’mızın sükûnet içerisinde, özellikle ticari hayatının daha sağlıklı ilerleyebilmesi için gayret gösteren değerli emniyet müdürümüzün ve tüm polis teşkilatının haftalarını kutluyorum. Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman olduğu gibi bugün de emniyet teşkilatımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.



“Sürekli görevimizin başındayız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Dağdeviren de “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyorum. Teşkilatım ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya halkımıza da huzur ve güven içerisinde olmalarını ve teşkilatımızın sürekli görev başında olduğumuzu bildirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.