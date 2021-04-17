Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak aş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak aş

İHA

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak aş

Türk Kızılayı Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, Malatya’da ve bölgede Ramazan ayında da yardım dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yardımlarını Kızılay’a yönlendirmelerini istedi. Soylu, “Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar yemeği götürüp yardımları da ulaştırıyor” dedi.
Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Malatya Gazeteciler Cemiyetine (MGC), yapılan kongreden sonra göreve gelenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kızılay Başkanı Ramazan Soylu’yu Cemiyette ağırlayan MGC Başkanı Vahap Güner, “Malatya’da Kızılay sadece kan bulmak, almak bulundurmak için değil, Afetlerde ilk koşan olarak değil, Kızılay bundan sonra Malatya’da devasa yatırımlarıyla ayrıca gururumuz olacak. Kızılay’ın üretim üssü Malatya oluyor, bunu ilimize kazandıranlara şükran borçluyuz. 5 ayrı fabrika kuruluyor. Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini görüyoruz” dedi.

“İhtiyaç sahiplerinin evine yemek götürülüyor”
Geçtiğimiz yıl yaptıkları iftar programlarında Türkiye ‘de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu ise “Yine bu yıl sayın Valimiz, sayın Büyükşehir Başkanımızla toplanarak Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay’ı olarak iftar programımızı bu yılda gerçekleştiriyoruz. Tespit ettiğimiz 65 yaş üstü, yetimler, engelliler ihtiyaç sahibi aileler ve bunların sayılarını belirledik. İlk günden itibaren iftar zamanı yemekleri ulaştırıyoruz. İftarlarını açmalarına yardımcı oluyoruz. Hedefimiz Malatya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftarda sıcak yemek yemelerini sağlamak. Tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu iftar yemekleri sadece yetmiyor. Hayırseverlerden gelen yardımlara ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Türk Kızılay’ı olarak maddi ve nakdi olarak yardım yapmanın yanı sıra, hayırseverlerin yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

“Yardımlarınızı Kızılay aracılığıyla yapın”
Soylu, “Özellikle ilçelerimizde deprem bölgelerimizdeki ailelerimizde yapmış olduğumuz tespitlerle 500 lira bir katkı sağlayacağız. Kızılay kartlarımız var dağıtımı devam edecek. Biz bunları verirken hayırseverlerimiz ne kadar yardımcı olursa yardımları sağlarlarsa biz daha çok insana ulaşmış olacağız. Bizim vatandaşlardan özellikle isteğimiz durumu iyi olan hayırseverlerimizden tüm yardımlarını Kızılay’a göndermelerini istiyor ve bekliyoruz. Hem nakdi hem ayni yardımları bekliyoruz. Malatya Park AVM de açmış olduğumuz standımız var. Ramazan paketleri hazırlanıyor. Bu paketleri orada bağışçılarımız tarafından alınıp oradaki standımıza teslim ediliyor ve biz de buradan çıkan gıda paketlerimizi hayırseverlerimizin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, en azından bizim oradan bir Ramazan Paketi alıp fakir ailelerin mutfağına girsinler ve oradan hayır dualarını alsınlar diyorum” ifadelerini kullandı.
Soylu, basına da teşekkür ederek, “2020 yılı değerlendirmesinde genel merkezimiz tarafından şubemiz ödüllendirilmiştir. Biz buradaki başarımızı Malatya basınına ve hayırseverlerimize borçluyuz.
Kan bağışı konusunda da basın her zaman yanımızda oldu haberlerimizi yaptı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da hafta sonu sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Malatya’da hafta sonu sokaklar boş kaldı
Battalgazi'de Anneler Günü’ne özel videolu yarışma
YEREL HABERLER Battalgazi'de Anneler Günü’ne özel videolu yarışma
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı Otomobille gelip ateş açıp kaçtılar
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı Otomobille gelip ...
AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ...
Malatya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Malatya'ya şehit ateşi düştü
Malatya’ya şehit ateşi düştü Ramazan ayında doğdu, Ramazan ayında şehit oldu
YEREL HABERLER Malatya’ya şehit ateşi düştü Ramazan ayında doğdu, ...
Malatya Belediyeler Birliği toplandı
YEREL HABERLER Malatya Belediyeler Birliği toplandı
Anayurt Bulvarı’nın 2.etap çalışmaları tamamlandı Özsan sanayi sitesi alternatif yola kavuştu
YEREL HABERLER Anayurt Bulvarı’nın 2.etap çalışmaları ...
Malatya’da 2 görevden alma
YEREL HABERLER Malatya’da 2 görevden alma
Başkan Özcan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Özal Ailesi MTÜ’nün konuğu oldu Merhum Cumhurbaşkanı Özal MTÜ’de anılıyor
YEREL HABERLER Özal Ailesi MTÜ’nün konuğu oldu Merhum Cumhurbaşkanı ...
Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalleye Covid-19 karantinası
Malatya'nın gözde projelerinde çalışmalar sürüyor Çınar: “Beylerderesi, Malatya’nın gözdesi Yeşilyurt’un incisi olacak”
YEREL HABERLER Malatya'nın gözde projelerinde çalışmalar ...
Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Tüfenkci’den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder'den Özal ve Fendoğlu'nu anma mesajı
Tüfenkci’den 3 baraj için müjde
YEREL HABERLER Tüfenkci’den 3 baraj için müjde
Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
YEREL HABERLER Kaçakçılara 3 ayrı operasyon
Başkan Güder, AFAD Müdürü Türker’i konuk etti
YEREL HABERLER Başkan Güder, AFAD Müdürü Türker’i konuk etti
Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı ...
Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş yaptı (3)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli'nin uçağı, Malatya'ya acil iniş ...
Bakan Pakdemirli’den ilk açıklama
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den ilk açıklama
Arızalanan uçak hangara çekildi
YEREL HABERLER Arızalanan uçak hangara çekildi