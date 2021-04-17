Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine sıcak aş

Türk Kızılayı Malatya Şubesi Başkanı Ramazan Soylu, Malatya’da ve bölgede Ramazan ayında da yardım dağıtmaya devam ettiklerini belirterek, vatandaşların yardımlarını Kızılay’a yönlendirmelerini istedi. Soylu, “Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine iftar yemeği götürüp yardımları da ulaştırıyor” dedi.

Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Malatya Gazeteciler Cemiyetine (MGC), yapılan kongreden sonra göreve gelenlere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kızılay Başkanı Ramazan Soylu’yu Cemiyette ağırlayan MGC Başkanı Vahap Güner, “Malatya’da Kızılay sadece kan bulmak, almak bulundurmak için değil, Afetlerde ilk koşan olarak değil, Kızılay bundan sonra Malatya’da devasa yatırımlarıyla ayrıca gururumuz olacak. Kızılay’ın üretim üssü Malatya oluyor, bunu ilimize kazandıranlara şükran borçluyuz. 5 ayrı fabrika kuruluyor. Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini görüyoruz” dedi.



“İhtiyaç sahiplerinin evine yemek götürülüyor”

Geçtiğimiz yıl yaptıkları iftar programlarında Türkiye ‘de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu ise “Yine bu yıl sayın Valimiz, sayın Büyükşehir Başkanımızla toplanarak Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay’ı olarak iftar programımızı bu yılda gerçekleştiriyoruz. Tespit ettiğimiz 65 yaş üstü, yetimler, engelliler ihtiyaç sahibi aileler ve bunların sayılarını belirledik. İlk günden itibaren iftar zamanı yemekleri ulaştırıyoruz. İftarlarını açmalarına yardımcı oluyoruz. Hedefimiz Malatya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftarda sıcak yemek yemelerini sağlamak. Tüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu iftar yemekleri sadece yetmiyor. Hayırseverlerden gelen yardımlara ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Türk Kızılay’ı olarak maddi ve nakdi olarak yardım yapmanın yanı sıra, hayırseverlerin yardımlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Yardımlarınızı Kızılay aracılığıyla yapın”

Soylu, “Özellikle ilçelerimizde deprem bölgelerimizdeki ailelerimizde yapmış olduğumuz tespitlerle 500 lira bir katkı sağlayacağız. Kızılay kartlarımız var dağıtımı devam edecek. Biz bunları verirken hayırseverlerimiz ne kadar yardımcı olursa yardımları sağlarlarsa biz daha çok insana ulaşmış olacağız. Bizim vatandaşlardan özellikle isteğimiz durumu iyi olan hayırseverlerimizden tüm yardımlarını Kızılay’a göndermelerini istiyor ve bekliyoruz. Hem nakdi hem ayni yardımları bekliyoruz. Malatya Park AVM de açmış olduğumuz standımız var. Ramazan paketleri hazırlanıyor. Bu paketleri orada bağışçılarımız tarafından alınıp oradaki standımıza teslim ediliyor ve biz de buradan çıkan gıda paketlerimizi hayırseverlerimizin adına ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biz vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, en azından bizim oradan bir Ramazan Paketi alıp fakir ailelerin mutfağına girsinler ve oradan hayır dualarını alsınlar diyorum” ifadelerini kullandı.

Soylu, basına da teşekkür ederek, “2020 yılı değerlendirmesinde genel merkezimiz tarafından şubemiz ödüllendirilmiştir. Biz buradaki başarımızı Malatya basınına ve hayırseverlerimize borçluyuz.

Kan bağışı konusunda da basın her zaman yanımızda oldu haberlerimizi yaptı” diye konuştu.

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