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Başkan Gürkan, öğrencilerle söyleşiye katıldı Gürkan: “Şehirleri insanların ihtiyaçlar hiyerarşisine göre dizayn etmeliyiz”

İHA

Başkan Gürkan, öğrencilerle söyleşiye katıldı Gürkan: “Şehirleri insanların ihtiyaçlar hiyerarşisine göre dizayn etmeliyiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. Sınıf öğrencileriyle uzaktan erişimle söyleşiye katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 1. Sınıf öğrencileriyle Kariyer Planlama, Şehircilik ve Hizmetler hakkındaki söyleşide uzaktan erişimle bir araya geldi.
Söyleşinin açılışında açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Enver Cenan İnce, “Cumhuriyet Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması bölümü olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin bölümlerimize getirdiği Kariyer Planlama dersimiz bulunmakta. Bu dersimiz kapsamında da yöneticilerimizi dersimizde ağırlayarak öğrencilerimizle tanıştırmaya çalışıyoruz. Şehir ve Bölge Plancılarının kariyer planlamalarını yaparken her şeyin sadece dört duvar arasında üniversitelerde olmadığını ve farklı şekillerde devam ettiğini anlatmak için dersimizi kurguladık” dedi.

Gürkan tecrübelerini paylaştı
Söyleşi sırasında yöneticilik hayatı boyunca edindiği tecrübeleri, bilgi ve birikimlerini, hayatından kesitler anlatarak öğrencilerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha sonra şehircilik bakımından dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verdi.
Başkan Gürkan, “Şehir plancısı demeden önce, şehri tarif etmemiz gerekiyor. Şehir; insanların toplu halde yaşadığı, ihtiyaçlarını giderdiği, belirli idari sınırları olan yerleşim birimlerine biz şehir diyoruz. Şehirde yaşayan insanın biyolojik, sosyal ve kültürel bir varlık olduğunu bilmek lazım. Bunu bildikten sonra insanın ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde neler var, insan nelerden hoşlanır, insanın doğasındaki hangi ihtiyaçlar hiyerarşisi kendini tatmin eder değerlendirmek lazım.
Geçmişte üniversitelerimizde özellikle pedagoji, sosyoloji ve mantık noktasında liselerimizde de dâhil olmak üzere derslerimiz vardı. Bu dersler hangi üniversiteye giderse gitsin alt yapısı noktasında insanlara zihinsel kurgu verme imkânı tanıyordu. Müfredatlar değişince bu derslerde geri planda kaldı. Ben inanıyorum ki Sivas Cumhuriyet Üniversitemizdeki öğretmenlerimiz bunun farkındadır. Nitekim kariyer derslerini müfredata alıp kariyer yapan insanları öğrencilerle buluşturmaları da farkında olduklarının temayüzü olduğunu görüyorum.
Dolayısıyla şehri güzelleştirmek için insanı alacaksınız. İnsanın bütün özelliklerini alacaksınız. İhtiyaçlar hiyerarşisini alacaksınız. Şehirleri de insanların ihtiyaçlar hiyerarşisine göre dizayn edeceğiz. Şehir dizayn edilirken günü birlik heveslerle hareket edilmeyecek. ‘Yer benim gök Allah’ın’ anlayışı içerisinde aşmak serbesttir mantığı kullanılmayacak. Yani genelde imar konusunda böyle bir hasar var. Dolayısıyla önce işin mantığını öğreneceğiz. Mantığını öğrendikten sonra o çerçevede gidildiği takdirde yaptığımız işlerin ve işlemlerin kalıcı, izli, sürdürülebilir ve sürekli olması anlamında önemli bir mesafe kat etmiş oluruz. Aksi takdirde bugün yaptığımızı yarın bozarız.
İnsanlarla şehirler aynıdır. Siz şehirlerin temasına, geçmişine, göreneklerine, yaşayan insanlara uygun hizmetler getirmediğiniz zaman o şehir onu atar. Dolayısıyla her şehrin kendisine ait özellikleri, kuralları ve kendine özgü ihtiyaçları vardır” diye konuştu.
Başkan Gürkan söyleşinin sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları da yine çeşitli örnekler vererek cevapladı.

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