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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde yüzde 90 memnuniyet

İHA

İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde yüzde 90 memnuniyet

Malatya İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde yüzde 90 memnuniyet olduğu kurul raporunda belirtildi.
Yükseköğretim kalite kurulu kurumsal izleme raporunda, İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitim değerlendirildi.
Yükseköğretim kalite kurulu kurumsal izleme raporunda, “Anketlerde öğrenciler, yüzde 90 oranında uzaktan eğitim yöntemine ulaşımda bir sorun yaşamadıklarını, yüzde 78 oranında bu platformun yeterli olduğunu, yüzde70 oranında yeterli bilgilendirme yapıldığını, yüzde 80 oranında sınav güvenliğinin sağlandığını ve yüzde 78 oranında genel olarak sistemi başarılı bulduklarını belirtmişlerdir” denildi.
İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitim 2009 yılında Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (İNUZEM) kurulması ile başladığı ve 2019 yılında sekiz programda 4 bin öğrenci için uzaktan eğitim hizmeti sağlayacak şekilde öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünün belirtildiği raporda, “Kurumda bu konu 20172021 Stratejik Planı'nda ''Eğitim ve Öğretim Hizmetlerini Bilimsel Ölçütler Doğrultusunda Geliştirmek'' amacı altında “2021 yılı sonuna kadar uzaktan eğitimin geliştirilmesi ve yüzde 50 oranında çeşitlendirilmesi” hedefi kapsamında yer alan ''Uzaktan eğitimin altyapısının güçlendirilmesi'' stratejisinin tanımlanması ile desteklenmiştir. 2020 yılı bahar yarıyılında ve 202021 öğretim yılında tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılmaya başlanması ile üniversite var olan bu uzaktan eğitim alt yapısını kullanarak Mart 2020 tarihi itibari ile tüm programlarda uzaktan öğretime geçmiştir” ifadelerine yer verildi.
Yapılan memnuniyet, sınav güvenliği değerlendirme anketleri ile paydaş geri bildirimlerinin alındığı, Senato’da görüşülerek iyileştirmeler yapıldığının izlendiğinin vurgulandığı raporda, “Anketlerde öğrenciler, yüzde 90 oranında uzaktan eğitim yöntemine ulaşımda bir sorun yaşamadıklarını, yüzde 78 oranında bu platformun yeterli olduğunu, yüzde70 oranında yeterli bilgilendirme yapıldığını, yüzde 80 oranında sınav güvenliğinin sağlandığını ve yüzde 78 oranında genel olarak sistemi başarılı bulduklarını belirtmişlerdir” denildi.

“Pandemi nedeniyle sınavlar genellikle ödevler şeklinde yapılmıştır”
Yükseköğretim kalite kurulu kurumsal izleme raporunun son bölümünde, uzaktan eğitimle ilgili şunlar belirtildi:
“Uzaktan eğitim sürecinde ölçmedeğerlendirmenin etkin yürütülebilmesi için Mart 2020’de denetimsiz (online) sınavlar için Genel Usul ve Esaslar tanımlanmış ve uygulanmıştır. Ancak 201920 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yaşanan ani pandemi süreci ve kurumların bu sürece hızla cevap vererek uzaktan öğretime başlama gerekliliği nedeniyle birçok üniversitede olduğu gibi İnönü Üniversite’nde sınavlar genellikle ödevler şeklinde yapılmıştır. 202021 eğitimöğretim yılının da uzaktan devam etmesi ile Ekim 2020’de ara sınavlar ile ilgili daha detaylı usul ve esaslar hazırlanarak duyurulmuştur. Mevzuatta ve eğitim materyalleri ile sınav için kullanılabilecek yöntemler hakkında bilgiler verilmiştir. Süreç temelli değerlendirme yöntemlerinin, performans değerlendirme yöntemlerinin kullanılması için önerilerde bulunulmuştur.”

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