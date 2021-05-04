Malatya’da korona vakaları azaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da korona vakaları azaldı

İHA

Malatya’da korona vakaları azaldı

Yeni tip korona virüs (Covid19) vakalarında yüksek riskli iller arasında yer alan Malatya’da da, kısıtlamadan sonra vaka sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Vaka sayısı düşmesine rağmen, hastaneye yatışlarda henüz düşüş görülmediği belirtildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, acil servise başvuran korona virüs hasta sayısında düşüş görüldüğünü belirterek, “Türkiye genelindeki sayılarda olduğu gibi Malatya’mızda bir düşüş var ancak. Bu servis ve yoğun bakımlarda yatan hastalarda gözle görülen böyle bir düşüş yok. Bu sayıların bize yansıması özellikle hem servisler hem de yoğun bakımlar süreç almakta. Çünkü bir yoğun bakım hastası toplam 22 gün yoğun bakımda yatıyor. Kısmı düşüşler henüz bize yansımadı. Serviste korona virüsten yatan yaklaşık 200 hastamız bulunuyor. Yoğun bakımda ise yaklaşık yüzde 80 doluluk oranında devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Aktürk, önceki dalgalara göre, daha genç yaşta kişilerin bu dönemde virüse yakalandığını da vurguladı.

“Korona virüs salgınıyla inatlaşma olmaz kullara uyalım”
Başhekim Aktürk, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyararak, “Korona virüs salgınıyla inatlaşma olmaz kullara uyalım. Türkiye geneli kapanma sürecinde vatandaşlarımıza uyarımız kurallara uymalarıdır. Virüsle inatlaşma olmaz. Virüste Hindistan örneğini göstere biliriz. İnatla değil kurallara uyarak ve sırası gelenler aşı olarak hep birlikte biz bu virüsü yenebiliriz” şeklinde konuştu.
Aşı durumu hakkında da bilgi aktaran Aktürk, günde yaklaşık bin kişiye aşı yaptıklarını da bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
YEREL HABERLER Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
Yeşilyurt Belediyesi online hizmetlerle vatandaşların yanında İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden yapabilirsiniz hatırlatması
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi online hizmetlerle vatandaşların ...
Malatya’da korona denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da korona denetimleri sürüyor
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
Battalgazi’de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor
Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor
Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı
Adem Büyük gol sayısını 14’e çıkardı
YEREL HABERLER Adem Büyük gol sayısını 14’e çıkardı
İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Yalçın Koşukavak: “İç sahadaki maçı kazanıp, rahatlamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: “İç sahadaki maçı kazanıp, ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor (EK ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Polis memurlarına hediye
YEREL HABERLER Polis memurlarına hediye
Malatya’dan UNESCO'ya Gastronomi başvurusu
YEREL HABERLER Malatya’dan UNESCO'ya Gastronomi başvurusu
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
YEREL HABERLER 30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk ...
Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Jandarma'dan Trafik Haftası etkinliği
Çınar, temizlik personelleriyle bir araya geldi Çınar: “Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz”
YEREL HABERLER Çınar, temizlik personelleriyle bir araya ...
MTÜ ve TOKİ arasında toplu konut projesi protokolü
YEREL HABERLER MTÜ ve TOKİ arasında toplu konut projesi protokolü
Güder, ekiplerin Orduzu’daki çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Güder, ekiplerin Orduzu’daki çalışmalarını inceledi
Boğulma vakalarına karşı uyarı
YEREL HABERLER Boğulma vakalarına karşı uyarı