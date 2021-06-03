Esenlik, 39. şubesini Çilesiz Mahallesi’nde açtı Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan: “Esenlik marketleri Malatya’nın öz malıdır”

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik A.Ş, marketlerin 39’uncu şubesini Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı’nda açtı. Açılışa katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Esenlik marketlerimiz fiyat istikrarı anlamında ulusal marketlerle yarışan Malatya halkının daha ucuz ve daha kaliteli ürün almasını sağlayan sigorta görevini görüyor’ dedi.

Esenlik A.Ş, Malatyalılardan aldığı destekle büyümeye ve ihtiyaç duyulan yerlere yeni şubeler açmaya devam ediyor. 39’ncu şubesini 400 metrekarelik alanda Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı’nda yeni konsepti ile açan Esenlik A.Ş, Malatyalılara uygun fiyat ve kaliteli ürün politikasını hizmet vermeye devam ediyor.



39’ncu şube açılışında Esenlik Marketlerle ilgili açıklamalarda bulunan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "İsmini Çilesiz Cadde olarak belirlediğimiz marketimizin açılışını yapıyoruz. Malatyalılara daha iyi, daha kaliteli marka ürünlerle daha uygun fiyatlarla hizmet sunmak bizlerin asıl hedefidir. Bilindiği gibi Esenlik Malatyalıların marketi, şirketimiz Malatyalıların şirketi. Esenlik bütün tedariklerini Malatya’dan yapmakta. Ayrıca Esenlik olarak çiftçilerimizin ürettiği bazı ürünleri bizzat tarladan çiftçilerimizden alarak hem çiftçilerimize destek hem de Malatyalı hemşerilerimize daha taze ve kaliteli ürünler sunuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın Malatyalı hemşerilerimiz ve kazandığımız bütün parayı yine Malatya için harcıyoruz. Yine imkân ve fırsat buldukça Malatya’nın ihtiyaç olan noktalarında yeni konseptimize uygun daha fazla çeşit bulunan, daha iyi hizmet sunacağımız yeni marketleri açma gayretlerimiz devam edecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlere emanet ettiği Malatyalıların öz marketi, kendi malı olan Esenlik marketlerini daha ileri hedeflere ulaştırmak için kıymetli mesai arkadaşlarımızla birlikte yorulmadan, yılmadan var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlere çalışmalarımızda en büyük desteği veren ve bize güvenen Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’a şükranlarımı arz ediyorum” dedi.



“Malatyalılar kendi işletmesine sahip çıkmalı”

Çilesiz Cadde Şubesinin açılışında bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Esenlik gerçekten Malatyalıların mağazası. Esenlik, Malatyalılardan güç alarak yeni bir şubeyi daha Malatyalıların hizmetine sunuyor. Esenlik kazandığını yine Malatyalıların, bizlerin istifadesine sunuyorlar. Bundan dolayı şükranlarımı iletiyorum. Malatya’mızda ulusal anlamda ciddi mağaza yoğunluğu var. Bir Malatyalı olarak Malatyalılara ifade etmek istiyorum ki kendi işletmenize sahip çıkın, kendi işletmenizi büyütün. Diğer marketlere gidildiğinde belki az bir istihdamla işlerini götürebiliyorlar ama Esenlik’e geldiğimizde bir mağazada onlarca Malatyalı kardeşimizin istihdam edildiğini görüyoruz. Bunu hepimizin görmesi ve destek vermesi lazım. Esenlik Malatya’da bir marka ve diğer marketler arasında tampon görevi gören tanzim mağazamız. Mağazamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



Yeşilyurt Belediyesi Başkanvekili Esin Tanrıverdi ise, “Esenlik marketleri Malatya’mızın gerçekten büyük bir değeri. Bir bayan olarak söylemem gerekirse gözümüzün aradığı bir market. Güzel ve metropol bir yerde yeni şubenin açılışı gerçekleştirildi. Rabbim hayırlı ve bereketli kazançlar versin” açıklamasında bulundu.



Yeni market açılışıyla birlikte birçok insana ekmek kapısı açan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini belirten MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, "Uzun zamandır Covid19 belasıyla mücadele eden ülkemizde ve ilimizde hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel anlamda birçok yenilikler yapmamıza engel oldu. Gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse bütün ilçe belediyelerimiz Covid19 ile mücadelede en büyük dersi yaptıkları hizmetlerle vermeye devam ediyorlar. Ben bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 39’ncu şubemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Duyar ise 39’ncu şubenin açılışında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.



“Belediye şirketlerimiz sahada yoğun bir çalışma içerisinde”

Sıkıntılı bir süreçten geçen Esenlik Şirketini göreve geldikten sonra tekrar eski günlerine ulaştırdıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esenlik şirketimizin 39’ncu şubesinin açılışında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde Esenlik hakikaten sıkıntılı bir süreçteydi. Hem müşteri portföyü ve profili açısından hem de ekonomik yapı açısından sıkıntılı süreç içerisinde bir şirketimizdi. Sağ olsun şirket genel müdürümüz, yardımcıları ve çalışanlarımız Esenlik Şirketimizi Malatya’nın markası olan şirketimizi tekrar eski günlerine ulaştırdılar. Şuanda müşteri profiline ve günlük bilançolarına baktığımızda hakikaten şirketimiz en üst seviyeye ulaştı. Fiyat istikrarı anlamında ulusal marketlerle yarışan onlara Malatya halkının daha ucuz ve daha kaliteli ürün almasını sağlayan sigorta görevini görüyor. Bu anlamda Esenlik Malatya’nın kendi öz malıdır. Hepimizin Malatya’nın öz malına sahip çıkmamız lazım. 24 Ocak’ta yaşadığımız deprem hadisesi var. Hemen ardından pandemi dediğimiz Mart ayında başlayan küresel kriz şeklinde bütün dünyayı etkilediği gibi ülkemizi ve şehrimizi de etkileyen pandemi kriziyle karşı karşıya kaldık. Bu süreç içerisinde özellikle belediye şirketlerimizden gerek Esenlik, gerek MOTAŞ, gerek MEGSAŞ, gerek BELSOS, gerek MASKİ olsun herkes sahada ve yoğun bir çalışma içerisindeydi. Malatya’da bu krizler az seviyede hissedildiyse bunun sebebi bu şirketlerimizdir. Evlere ekmek, sıcak yemek ve gıda dağıtımlarından her türlü iş ve işlemleri yürüttüler. Bir taraftan depremden ve Pandemi nedeniyle taşıma hadisesi ve alt yapı ile ilgili çalışmalarda bütün şirketlerimiz sahadaydı. Bu çok önemlidir. Kendi malımıza sahip çıkmamız ve kendi Esenlik mağazamızı tercih etmemizin Malatya açısından ve Malatya insanı açısından ne kadar önemli olduğunun temel göstergesidir. Acılı ve sıkıntılı anımızda hep Esenlik, MEGSAŞ, MASKİ ve BELSOS vardı. Günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtımları yapıldı. Dolayısıyla şirketlerimizin hakkını iyi bilmemiz ve tercih noktasında da şirketlerimizi tercih etmemiz hem Malatya’mızın menfaatine hem de Malatyalı hemşerilerimizin yararına olduğunu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Büyükşehir, Battalgazi, Yeşilyurt ve diğer ilçelerimizde kadın kooperatifleri var. Kooperatiflerimizin ve çiftçilerimizin üretimini yaptığı ürünlerimiz var. Kooperatiflerimizin ve çiftçilerimizin üretimini yaptığı bütün ürünlerimiz de Esenlik Marketlerimizin raflarında yerlerini alıyor. Buda Malatya için ve istikrar için önemlidir. Bunlar Malatya’mızda üreticimizin ürünlerimizin fiyat istikrarı ve maliyetlerinin korunması anlamında önemli işlevlerdir. Bizler öz malımızı tercih ettiğimiz takdirde Malatya’nın hem istikrarı, hem istikameti, hem de istikbali açısından önemli bir görevi yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. 39’ncu Esenlik Mağazamızın Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.



Konuşmaların ardından Esenlik Şirketinin 39’ncu şubesi olan Çilesiz Cadde’nin açılışı yapılan duaların ardından gerçekleştirildi. Esenlik Market’in 39’ncu şube olan Çilesiz Şubenin açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediyesi Başkanvekili Esin Tanrıverdi, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Duyar, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, STK Temsilcileri, muhtarlar, tedarikçi firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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