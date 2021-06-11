Terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 6 TCDD personeli ile 2 sivil vatandaş anıldı 25 yıldır dinmeyen acı

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Demiriz Tren İstasyonu'nda 25 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 TCDD çalışanı ile 2 sivil vatandaş düzenlenen programla anıldı.



12 Ağustos 1996’da bölücü terör örgütü PKK mensubu ikisi kadın sekiz terörist, Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Demiriz İstasyonu'na saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda görev başındaki Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit isimli TCDD personelleriyle istasyonda bulunan Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek isimli vatandaşlar şehit edilmişti. Demiriz Tren İstasyonu'nda şehitler için anma programı düzenledi. Anma programına, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Malatya Bölge Müdürü Ali Seydi Felek, TCDD çalışanları ve şehit aileleri katıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunun ardından dualar okundu.



Anma etkinliğinde konuşan Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 12 Ağustos 1996'da bölücü terör örgütü PKK mensubu ikisi kadın sekiz eşkıyanın Demiriz İstasyonu'na geldiğini belirterek, "Gece 23.00 sularında saldırarak görev başındaki Kubilay Fidan, Aziz Ekici, İsmail Berber, Abuzer Sağnak, Bedrettin Gümüstepe ve İsmail Eryigit isimli personellerimiz ile istasyonda bulunan Halil İbrahim Yavan ve Cuma Çiçek isimli vatandaşlarımızı katletmişlerdir. Hayatlarının baharında aramızdan ayrılan ancak şehit oldukları için başımızı dik tutmamızı sağlayan kahramanlarımızı hep anmak ve hatırlamak için bir aradayız. Anadolu'ya geldiğimiz ilk günden beri bitmeyen bu düşmanlık aradan bin yıl geçmesine rağmen bize doğrultulmuş bir tehdit olarak devam etmekte, bölücü terör örgütü PKK, FETÖ gibi hainler ordusu da düşmanlara uşaklık etmektedir. Terör güçlü Türkiye'nin düşmanıdır. 165 yıldır bu toprakları vatan yapmak adına emek veren, ter döken, yeri gelince de vatan toprağına şehit düşen kahraman demiryolcular, hain PKK başta olmak üzere bütün terör örgütlerinin hasımlarıdır. Bu yüzden terör örgütü PKK tarafından muhtelif zamanlarda 24 demiryolcu kardeşimiz katledilmiştir. Her ferdi Mehmetçik olan bu millet, öğretmeninden, mühendisine, esnafından, işçisine vatanı için canını verir ama bayrağını yere düşürmez. Şu anda bizleri misafir eden Akçaşehirli kardeşlerimiz de şanlı bayrağımızı yere düşürmemiş, hain PKK'ya hak ettiği cevabı vermişlerdir. O gece köyde duyulan silah sesleri üzerine Akçaşehirli vatan evlatları av tüfekleriyle yardıma koşmuşlar, bebek katili hainler her zaman olduğu gibi olay yerinden kaçarak uzaklaşmışlardır. Vatanı için canını hiçe sayan kahraman Akçaşehirli hemşerilerime bu vesileyle şükranlarımı arz ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.



Daha sonra Uygun ve beraberindekiler, şehitler için ayrılan alana fidan dikti. Ardından Genel Müdür Uygun şehit yakınlarını ziyaret etti.

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