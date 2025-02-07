Malatya'da tarihi eser niteliğinde 131 sikke ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, Yeşilyurt ilçesindeki bir adreste tarihi eserler bulunduğu tespit edildi.

Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 131 sikke ile 23 obje ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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