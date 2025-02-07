Malatya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
T.D. idaresindeki 44 S 0598 plakalı servis minibüsü ile F.E. idaresindeki 44 AFJ 432 plakalı otomobil, Tecde Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada T.D, B.D, H.A, K.M. ve Y.S.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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