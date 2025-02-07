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        Malatya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:20 Güncelleme: 07.02.2025 - 20:20
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        Malatya'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        T.D. idaresindeki 44 S 0598 plakalı servis minibüsü ile F.E. idaresindeki 44 AFJ 432 plakalı otomobil, Tecde Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada T.D, B.D, H.A, K.M. ve Y.S.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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