Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir (2)
DEPREMŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DAĞITTIBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Takva Camii'nde partisinin organize ettiği deprem şehitleri için okutulan mevlide katıldı.
DEPREMŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DAĞITTI
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Takva Camii’nde partisinin organize ettiği deprem şehitleri için okutulan mevlide katıldı. Destici, mevlidin ardından ise deprem şehitleri için cami önünde lokma dağıttı. Destici daha sonra Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan depremzedeleri de ziyaret etti.
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