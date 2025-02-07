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        Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir (2)

        DEPREMŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DAĞITTIBBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Takva Camii'nde partisinin organize ettiği deprem şehitleri için okutulan mevlide katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:20
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        Mustafa Destici: Yapılanı takdir etmemek asla ahlaklı siyaset değildir (2)
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        DEPREMŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DAĞITTI

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Mescid-i Takva Camii’nde partisinin organize ettiği deprem şehitleri için okutulan mevlide katıldı. Destici, mevlidin ardından ise deprem şehitleri için cami önünde lokma dağıttı. Destici daha sonra Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte kalan depremzedeleri de ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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