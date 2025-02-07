Kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Malatya-Kayseri kara yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Malatya-Kayseri kara yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, trafik ekipleri belirli noktalarda denetimlerini artırdı.
Malatya-Kayseri kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmezken bu araçların sürücüleri, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.
Ekipler, diğer araç sürücülerini, dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konularında uyarıyor.
Karayolları ile Darende Belediyesine bağlı ekipler ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Hava koşullarının seyrine göre yol durumunun yeniden değerlendirileceği öğrenildi.
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