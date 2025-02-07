Kar yağışı nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Karayolları ile Darende Belediyesine bağlı ekipler ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, diğer araç sürücülerini, dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konularında uyarıyor.

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