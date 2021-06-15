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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj manzaralı deprem konutları tatil köylerini aratmıyor

İHA

Baraj manzaralı deprem konutları tatil köylerini aratmıyor

Malatya’nın Kale ilçesinde Karakaya Barajı çevresine inşa edilen 134 daireli Mahmut Dursun Toplu Konutları, manzarasıyla tatil köylerini aratmıyor.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya’da binlerce ev hasar görmüştü. Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatıyla bir an önce deprem konutlarının inşa edilmesi için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) girişimlere başlamıştı. Bu kapsamda Malatya’da geride kalan 16 ayda TOKİ tarafından inşa edilen konutların bir kısmı tamamlanarak depremzede vatandaşlara teslim edildi.
Depremin etkisini yoğun olarak hissettirdiği Kale ilçesinde bulunan 134 daireli Mahmut Dursun Toplu Konutları’nda da depremzedeler oturuyor. Bölgede depremzedeler için Karakaya Barajı'nın çevresine inşa edilen deprem konutları, manzarasıyla tatil köylerini aratmıyor.

“Manzarası süper, huzur var”
Deprem konutlarında yaşayan Cengiz Aslan, evinin manzarasının çok güzel olduğunu belirterek, “Deniz manzaralı evimiz, baraj gölüne bakıyor. Manzarası süper, huzur var. Evimiz ağır hasarlıydı, yıkım kararı verildi. Tercih ettik burayı, evleri görünce hoşumuza gitti. İstanbul’u terk ettik. 37 sene İstanbul’da yaşadım. Terk ettim, geldim ve buraya yerleştim. Ekmeğimiz de burada, Rabbim devletimizden razı olsun” dedi.

“Evlerimizi beğendik çok güzeller”
Deprem konutlarında yaşayan Zeynep Altun, yeni evinde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Deprem oldu, bize bu evler çıktı. Oturuyoruz, mutluyuz. Evlerimizi beğendik çok güzeller, sağ olsun devletimiz iyi yapmış. Baraj manzaralı, bahçemin önünde çıktığı için daha mutluyum. Kaloriferci, temizlikçi var. Mutluyuz, çevremiz temiz. Daha önce toprak bir evde oturuyordum, evim yıkıldı. Depremde baya başımıza yıkıldı. Baya çadırda yaşadık, şimdi evimizde mutluyuz" şeklinde konuştu.

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