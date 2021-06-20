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Battalgazili gençler sporla hayat buluyor Yaz spor kurslarının açılış töreni düzenlendi

İHA

Battalgazili gençler sporla hayat buluyor Yaz spor kurslarının açılış töreni düzenlendi

Battalgazi Belediyesi, spor yapma imkanı sınırlı olan gençlerin sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak ve teknoloji kullanımının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun’ sloganıyla başlattığı yaz spor kurslarının açılış töreni düzenlendi.
Battalgazi’de spor yapma imkanı sınırlı olan gençler ve çocuklar için Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Battalgazi İlçe Müdürlüğü tarafından ‘Battalgazili Gençler Sporla Hayat Bulsun’ sloganıyla 5 branşta yaz spor kursları açıldı. Gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunmak, teknoloji kullanımının olumsuz etkinlerini ortadan kaldırmak, beceri, koordinasyon ve motorik özelliklerini geliştirmek ve sorumluluk alabilen gençler yetiştirmek amacıyla yaklaşık 280 genç ve çocuk, uzmanlar eşliğinde futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve yüzme branşlarında spor eğitimleri alacak. Proje kapsamında güvenilir ortamlarda spor yapma imkanı bulacak olan 818 yaş aralığındaki gençler ve çocuklar, 3 ay sürecek olan yaz spor kurslarından, ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Açılış töreni renkli gösterilere sahne oldu
Folklor ekibi, güreş ve tekvando takımlarının gösterilerinin sergilendiği açılış töreni, renkli görüntülere sahne olurken, katılımcılardan da büyük alkış aldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak birçok ailenin de katılımıyla Battalgazi İlçe Stadyumunda düzenlenen yaz spor kurslarının açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik ve Spor Battalgazi İlçe Müdürü Kasım Karaduman, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Baruş ve Başkan Güder, voleybol maçı yaptı
Program öncesi ve sonrasında tüm sporcularla yakından ilgilenen Vali Baruş ve Başkan Güder, penaltı ve basket atışı gerçekleştirdi. Gençlerle birlikte voleybol maçı da yapan Vali Baruş ve Başkan Güder, maç sonrası gençlerle ve çocuklarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

“Sporun gençler üzerindeki faydası saymakla bitmez”
Battalgazi’de çok güzel bir projenin hayat bulduğunun altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Battalgazi’deki gençlerimiz, hayata geçirilen proje ile spor ile kolayca buluşuyor. Sporun gençler üzerindeki faydası saymakla bitmez. Gençler erken yaşlardan itibaren spora yönlendirilmeli. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda ilimize birçok spor tesisi kazandırıldı. Futbol sahalarından yüzme havuzlarına kadar birçok branşta modern tesisler yapıldı. Gençlerimizin bu tesislerle buluşması ve yararlanmasının önemli çok ama çok büyük. Battalgazi Belediyesi ile İlçe Müdürlüğümüzün ortaklaşa hayata geçirdiği projeyle, spora uzak kalan tüm çocuklarımız spor ile buluşuyor. Bu kapsamda 280 çocuğumuza, 5 branşta spor yapma olanağı sunacağız. Proje paydaşımız olan Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de gençlik ayrı bir başlık ve hizmet konusudur”
Battalgazi’de geleceğin teminatı gençler için güzel işlere imza atıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çağrımıza kulak veren, birliğimize omuz veren gençlerimiz, Battalgazili gençlerimiz sporla hayata bulsun programına hepiniz hoş geldiniz. Gençlerimize daha fazla dokunmak ve onların sorunlarına biraz daha eğilebilmek için Belediye bünyemizde Gençlik ve Spor birimimizi kurduk ve faaliyetlerine başladılar. Her platforma söylediğimiz gibi bizler geleceğimizin teminatı olan gençlerimize değer veriyoruz. Onları seviyor, onlara güveniyoruz. Battalgazi’de gençlik bizim için ayrı bir başlık ve hizmet konusudur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve gençlere verdiğimiz büyük önem sonucunda, Battalgazi Belediyesi olarak bugüne kadar gençlerimizi sporla buluşturma adına üzerimize düşenin fazlasını yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Sadece merkezdeki gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamadık, kırsaldaki çocuklarımızı da sporla buluşturduk. Battalgazi’deki gençlerimiz daha güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak için hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezlerimiz, Kütüphaneler, Halı Sahalar, Basketbol ve voleybol sahaları, yüzme havuzumuzun inşası devam ediyor. İnşallah en kısa sürede evlatlarımızın istifadesine sunacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından Türkiye geneli 100 adet portatif havuz yapılacak. Bunlar taşınabilir olacak. Bu havuzlardan 5 adet yüzme havuzu da Battalgazi bölgemize inşa edilecek. Gençlerimiz bizim için çok önemlidir. Bizler her daim gençlerimizin emrine amadeyiz” dedi.

“Malatya gençliğine önem veren bir şehir”
Gençliği sürekli dinç kalmasını sağlamak gerektiğine vurgu yapan Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Ne zaman çocuklarımızı bir arada görsem, geleceğimizin güven altında olduğunu hissediyorum. Gençlik, ülkemizin geleceğini inşa edecek olan kişilerdir. Hem aile olarak hem devlet olarak hem de yerel yönetimler olarak, onların dinç kalmalarını sağlamamız gerekiyor. Malatya çok şükür gençliğine ve onların eğitimine önem veren bir şehir. Gençlik ve spor alanında bazı eksiklerimiz vardı. Çok şükür o günden bugüne kadar geçen zaman dilimi içinde Malatya’da çok sevindirici gelişmeler oldu. Tabi bunda Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önemin katkısı çok büyük ve kendisine şükranlarımı sunuyorum. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımızın Malatyalı olması ve projelere vermiş olduğu destek ile bugün 200 milyon liranın üzerinde projeler Malatya’da yürütülüyor. Malatya adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün bu projedeki amaç, sporun tabana ve herkese yayılmasını sağlamaktır. Eğer bir sporu en ücra köşeye kadar yaygınlaştırabiliyorsak eğer, çocuklarımız bedenen ve ruhen sağlıklı büyüyeceklerdir. Çünkü spor yapan bir insan hem kendi sağlığını koruyor hem de sağlığına zarar veren alışkanlıklardan uzak duruyor. Çocuklarımıza imkan vermeliyiz. Bugün artık şehirler kapalı kapılardan ibaret. İnsanlar apartman hayatında günden güne birbirlerine yabancılaşıyorlar. Bu açmamızın en önemli yönlerinden biri de çocuklarımızın arkadaşlık bağlarını güçlendirmek. Gençlik ve Spor il müdürlüğümüz ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu ‘Gençlerimiz sporla hayat bulsun’ projesi kapsamında burada ve üç ay boyunca eğitim alacak gençlerimizin aralarından çok iyi sporcular çıkacağına inanıyoruz. Proje kapsamında 280 çocuğumuz spor eğitimleri alacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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