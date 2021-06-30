Jandarma’dan bahçede çalışan kadınlara eğitim

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Bahçede çalışan kadını ziyaret eden kadın jandarmalar, KADES uygulamasını tanıtıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, Yeşilyurt İlçesi Göktarla Mahallesi'nde kayısı bahçelerinde ve kayısı ambarlarında çalışan 48 kadına KADES uygulaması tanıtıldı.

Bahçede kayısı işinde çalışan kadınlara, cep telefonlarına indirilen KADES uygulama programı sayesinde kolluk kuvvetlerini ulaşmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Kadınlara KADES uygulaması ile ilgili broşür ve dergiler dağıtan kadın jandarma görevlileri, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

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