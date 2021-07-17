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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

İHA

Berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu başladı.
Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birçok meslek gibi berber ve kuaförlerde de müşteri yoğunluğu oluşurken, berber ve kuaförler de, gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerine hizmet veriyor. Bayrama sayılı günler kala gece geç saatlere kadar çalışarak müşterilerine Malatya Park AVM’de hizmet sunan Kuaför Şener Eroğlu, “Her sene olduğu gibi, bu senede yoğunluk var. Korana virüs salgını döneminde en çok etkilenen kurumların başında kuaför ve güzellik salonları geldi” diyerek, vatandaşlarımıza uyardı ve saç kesim ile tıraşlarını ve bakımlarını son güne bırakmamalarını önerdi.

“Pandemi ’de en çok etkilenen sektör kuaför ve güzellik merkezleri oldu”
Şener Eroğlu, “Vatandaşlar bayramın bir gün öncesini beklemeden, erken gelirlerse daha iyi olur. Kurban Bayramı’na yasaksız gireceğiz inşallah. Bir daha kısıtlama ve sokağa çıkma yasağı gelmez inşallah. Çünkü, yasaklar en çok bizim sektörü, kuaför ve güzellik sektörünü vurdu” şeklinde konuştu.

“Yasaksız bayramları özledim”
Müşteri Tolga Yılmaz ise “Kurban Bayramı’nda yasak yok. Biz de bu gün kuaför salonuna gelerek tıraş oluyoruz. Yasaksız Bayramları özledik. Kurban bayramında ziyaretlere gideceğiz ancak korona virüs salgını önlemi için maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor” dedi.

“Maske sosyal mesafe kurallarına uyarsak virüs biter”
Müşteri Bertu Çelik de, “Kullara uyarsak bir daha yasaklar gelmez. Milletimizin gerçekten buna dayanacak gücü kaldı. Korona virüs salgın da tüm sektörlerde olduğu gibi kuaför ve güzellik merkezi etkilendi. Üretim yapan firmalar gerçekten zor bir süreçten geçti. Vatandaşlarımız aşı olsun maske ve sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım ki biran önce virüs bitsin. Artık dışarda caddelerde maskesiz gezmek istiyoruz” diye konuştu.

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