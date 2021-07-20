Gürkan, Kıbrıs’ta coşkuyla karşılandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, adada bulunan Malatyalı Dernekler ve öğrenciler tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

Gürkan, gösterilen yakın ilgi ve coşkulu karşılamadan dolayı hemşehrilerine teşekkür etti.

Adada yaşayan Malatyalılar Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a konaklayacağı otele kadar oluşturdukları konvoylarla eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundular.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kıbrıs’ta birçok ziyaret de gerçekleştirdi. Gerçekleşen ziyaretlerin bazılarına Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile diğer Belediye Başkanları da eşlik etti. Başkan Gürkan ve beraberindekiler tarafından Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşe Belediye Başkanı Mehmet Hamamcı ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ziyaret edildi.

Kıbrıs’ta çok güzel ve coşkulu bir şekilde karşılandıklarını belirten Başkan Gürkan, “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere buradayız. Kıbrıs’a geldiğimiz andan itibaren hem Kıbrıslı vatandaşlarımız hem de burada yaşayan Malatyalı hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Kıbrıs halkı zamanında çok büyük zulümler ve eziyetler çekti. Temennimiz böyle acıların ve zulümlerin bir daha yaşanmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak her zaman Kıbrıs Türkleri'nin yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Anadolu ve Türk insanında Kıbrıs’ın yeri farklıdır. Daha müreffeh, daha çağdaş bir Kıbrıs için hep birlikte gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan ziyaretleri sırasında Kıbrıs Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Lefkoşe Belediye Başkanı Mehmet Hamamcı ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli'ye Malatya kayısısı hediye etti.



Malatya standına yoğun ilgi

Bu arada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Kültür ve Spor Festivali çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyelerin de katılımı ile tanıtım amaçlı stantlar açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi düzenlenen etkinlikler çerçevesinde açmış olduğu stantla ilgi odağı oldu. Malatya tarihi, kültürü ve yemeklerinin tanıtıldığı Malatya standı açıldığı andan itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Diğer stantlardan ayrı olarak tarihi bir kimlikle düzenlenen Malatya standında, Malatya surları, Kent Müzesi, Malatya Kültürü ve Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya’nın birçok yöresel lezzetinin tanıtıldığı ve ikram edildiği stant adeta dolup taştı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan stantta 1974 yılından buyana Kıbrıs’ta çekilmiş olan resim sergisi en dikkat çeken bölümlerden birini oluşturuyor.

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