Sosyal medyada Arslantepe Höyüğü heyecanı Malatya Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması sosyal medyada ilgi odağı oldu

Malatya Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi kararı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan ve Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu milattan önce (M.Ö) 5000’li yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi kararı memnuniyetle karşılandı.

Çin’in ev sahipliğinde online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirilen UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında, Anadolu’nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine dün karar verildi.

1930 yılında Fransız ekip tarafından kazıları başlayan Arslantepe Höyüğü, 2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınmıştı. 2014 yılında bu yana Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesi konusunda yapılan girişimler olumlu sonuç verdi.



Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi kararı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Başta, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, belediye başkanları, siyasiler, bürokrat ve sevil toplum kuruluşları sosyal medya hesaplarında, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi kararı konusunda olumlu görüşlerini dile getirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medyasında ise “Arslantepe Höyüğü artık bir dünya mirası! Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi” denildi.

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