Başkan Güder: “Battalgazi’de iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz”

AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan bazı yatırım alanları ve yapımı devam eden proje alanlarını gezdi. Gezi programının ardından teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’de iz bırakan çalışmalara imza atıyoruz. İllere yapılan yatırımları, biz ilçemize kazandırdık" dedi.

AK Parti Battalgazi İlçe Teşkilatı, Battalgazi Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma fırsatı buldu. İlçe Teşkilat üyeleri, düzenlenen gezi turu sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İlçe teşkilat üyeleri, üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, ilk olarak çevreyolu altı kavramını ortadan kaldıracak olan Derme Deresi Proje alanını gezdi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kısa sürede dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönüm alanı gezen İlçe Teşkilatı üyeleri, daha yeşil bir Battalgazi’nin temellerinin atıldığı Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, gençlik yatırımlarını, Yeşilçam Sosyal Tesislerini, yenilenen konseptiyle Çocuk Eğitim Trafik Parkı’nı gezdi. Son olarak tarihi çok eskilere dayanan ve Battalgazi Belediyesi tarafından sağlık turizmine kazandırılan İspendere Şifalı İçmeleri’ni gezen teşkilat üyeleri, burada Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile düzenlenen programda bir araya geldi. 2 yılı aşkın bir süredir yapılan yatırımlarla daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi güzel yarınlara hazırladıklarının altını çizen Başkan Güder, hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.



“Battalgazi altın yılını yaşıyor” övgüsü

AK Parti Battalgazi ilçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Suna Kılınç,geziyle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çok güzel projelere imza atılmış Battalgazi’mizi gezdik. Hepsi çok güzel projeler ama özellikle Derme Deresi projesi çok dikkatimi çekti. Başkanımızın çalışmalarından dolayı müteşekkiriz ve çok mutlu olduk. Biz bu projeleri gördük ve çok memnun kaldık.” derken, AK Parti Battalgazi ilçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Taştan, “Battalgazi’de büyük başarılara imza atılıyor. Derme Deresi ve Şehit Fevzi dönüşüm çalışmaları çok önemli. İspendere de çok güzel çalışmalara imza atılmış. Kendisini tebrik ediyorum. 2023’e giderken bu projeler tamamlandığında sonuçların olumlu olarak elde edileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Ertem de, “Osman Güder başkanımızın yatırımlarını yerinde görme fırsatı bulduk. Çok güzel hizmetler var. İnşallah bu hizmetler başkanımızın döneminde devam edecek. Biz teşkilat olarak Başkanımızın her zaman yanında olacağız ve her zaman kendisine omuz vereceğiz” derken, AK Parti Battalgazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Hakverdi, “Battalgazi altın yılını yaşıyor. Başkanımız dört dörtlük çalışmalara imza atmış” şeklinde konuştu.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkan Vekili Ramazan Ayhan ise “Bu şehre güzel projeleri kazandırdığı için başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların tamamının 2 yıl içerisinde yapılması çok büyük başarı. Özellikle Derme Deresi’nde kıyas yaptığımda çok ciddi emek verildiğini gördüm. Bu çalışmaların devamı gelecektir” derken, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Üyesi Eda Baltacı, “Gençler her zaman geleceğimizin teminatıdır. Battalgazi’deki gençlik yatırımları çok ilgimi çekti. Bir gençlik merkezi faaliyette diğerinin yapımı ise devam ediyor. Gençlerimiz adına hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Başkanımızın yanındayız”

Battalgazi’ye yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “AK Parti ailesi olarak Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e yatırım ve hizmet teşekküründe bulunmak istiyoruz. Bizler bu yola çıktığımızda AK Parti davasının neferleri olarak Cumhurbaşkanımızın 2002’den bu yana yürüttüğü mücadelede elimizden geldiği kadar bu bayrağı daha yukarı taşımak için gayret sarf ediyoruz. Yerel seçimlerde de Malatya’da yüzümüzün akıyla rekor bir oyla kazandık. Bu sonuçta iki kat sorumluluğumuzu arttırdı. Başkanımız, geride kalan 2,5 yıllık zaman zarfı içinde gerçekten ilçemizde güzel hizmetlere imza attı. Ekibiyle gece gündüz demeden çalışıyor. İnşallah daha güzel şeylere imza atacaklar. Bizler AK Parti Battalgazi İlçe teşkilatı olarak başkanımızın 7/24 yanındayız. Teşkilatım adına Osman Güder başkanımıza ve ekibine saygılar ve sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim etsin diyorum” şeklinde konuştu.



"İllere yapılan yatırımları, biz ilçemize kazandırdık”

Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçirilen yatırımlarda toplumun tüm kesimine kulak verdiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 31 Mart seçimlerimde Battalgazi Belediye Başkanlığı görevine, ciddi bir oyla göreve getirildik. Buda bize ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Battalgazi Belediye’mizin kapıları ve hizmet alanları tüm hemşerilerimize sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Günün her saatinde hemşerilerimizle birlikteyiz. Özellikle teşkilattan gelen bir belediye başkanı olarak teşkilatımızın yüzünü ağartmamız gerekiyordu. Göreve geldiğimiz andan itibaren Battalgazi’mizi daha güzel yarınlara hazırlamak ve değişimini sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Battalgazi’de iz bırakacak çalışmalara imza atıyoruz. Bunları yaparken de istişareye önem veriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Türkiye olarak belirli sıkıntılar geçirdik ama bu sıkıntılar içerisinde Battalgazi Belediyesi olarak bizler durmadık, yolumuza ve yatırımlarımıza devam ettik. Bir ile yapılacak yatırımları, bizler Battalgazi ilçemize gerçekleştirdik. Bu yatırımları yaparken de israf etmedik. Fazla bütçe oluşturduk. Bu bütçe ile Derme deresi ve Çınar Park düzenleme projesini kendi öz kaynaklarımızdan yapabileceğiz. Görev ve sorumluluklarımızı iyi biliyoruz. Battalgazi’mizi daha güzel yarınlara hazırlamak için geceleri uyumadığımız günler oluyor. Televizyonlara çıkıp reklam yapmadık, bizzat vatandaşlarımıza dokunduk. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürdük, takdir topladık. Buda bize yetti. Vatandaşlarımız 2024 yılında hakikaten farklı Battalgazi görecek. Battalgazi’mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur. Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden yatırımlarımız, vatandaşlardan tarafından büyük takdirle karşılanıyor. Buda bizleri mutlu ediyor” dedi.

