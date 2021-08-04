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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder gençlerle buluştu

İHA

Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder gençlerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında gençlerle bir araya gelerek, onların sorularını cevapladı ve geleceğe dair fikirlerini aldı.
Battalgazi’de yaşayan her yaştan bireyle bir araya gelerek fikir ve görüşlerini alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Gençlerle Gönül Buluşmaları’ kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile birlikte öğrenciler ve gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin ve Battalgazi’nin geleceği olan gençlerle Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’nde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Milletvekili Kahtalı ve Başkan Güder, gençlerin sorularını cevapladı. Samimi bir ortamda yapılan buluşma programında Battalgazi’ye yapılan gençlik yatırımlarından bahseden Başkan Güder, gençlerin ilçede görmek istedikleri yatırımlar hakkında da fikirlerini sordu.

"AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir”
Battalgazi’de gençlik buluşmalarının geleneksel hale geldiğini vurgulayan AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, “Bizler gençlik kolları olarak Türkiye’nin en büyük gençlik hareketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün 1 milyon 173 bin 49 üyeye sahip olan AK gençlik ailesi, her gün kendini daha da büyütüyor ve gençlik Cumhurbaşkanından uzaklaşıyor iddiasını bir bir çürütüyor. Bizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençleri olarak inanmış ve ciddi bir fikir hareketini üstlenmiş bireyleriz. Bununla beraber devletimizin ortaya koyduğu böylesine güzel yatırımları yerinde görüyor ve orada Milletvekilimiz Hakan Kahtalı ve Başkanımız Osman Güder’in de katılımıyla genç kardeşlerimiz ile bir araya geliyoruz. Onlarla daha fazla ne yapabiliriz üzerine istişarelerde bulunuyoruz. AK Parti bir gençlik hareketinin temsilidir. AK Parti gençlerin partisidir ve işte bugün burada Z kuşağı adı altında bir deli gömleği giydirilmeye çalışılan bu gençlik, milletinin vekili ve belediye başkanı ile bir aradadır” şeklinde konuştu.

“Güzel bir buluşmaya daha imza atıldı”
Battalgazi’de güzel bir gençlik buluşmasına daha imza atıldığını aktaran Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Özellikle AK Parti Malatya Milletvekilimiz Hakan Kahtalı ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte bir gençlik buluşmasında daha bir aradayız. Güzel bir buluşmaya daha imza atıldı. Gençlik merkezlerimizin dolup taşması ve bu gençlerin neler yaptığını, vekilimize ve başkanımıza anlatmaları bizleri mutlu etmiştir” dedi.

“Battalgazi’de gençlik yatırımları önceliğimizdir”
Battalgazi’de gençlik yatırımlarına ayrı bir önem verildiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Elimizdeki tüm imkanları gençliğin istifadesine sunma noktasında, elimizden ne geliyorsa seferber ettik ve bu bölgede gençlere hitap etmesi noktasında bu binanın dönüşümünü sağlayarak gençlerimizin istifadesine sunduk. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş’a hassaten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gençler için böyle bir projemiz olduğunu söylediğimiz zaman gövdesini taşın altına koyup ne gerekiyorsa yapılması yönünde talimatlarını verdi ve şükürler olsun gençlik merkezimizi faaliyete geçirdik. Tabi bu gençlik yatırımlarının mimarı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın gençlere ayrı bir önem verdiğini herkesimden insanımız biliyor. Battalgazi’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarda bunun birer ispatıdır. Battalgazi’mizde gençlik merkezlerimizle, 20 civarında spor alanlarıyla, yüzme havuzuyla gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Malatya’daki tüm kamu kurumlarıyla koordineli olarak gençlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Battalgazi’de gençlerimize her zaman ayrı bir parantez açıyoruz ve öncelik veriyoruz. Tek arzumuz ve isteğimiz var. Bize bu vatan ve bu görevler emanet edildi, bizlerde bu emaneti sağlıklı bir şekilde size teslim etmektir. AK Parti gençlere çok önem veriyor. gençlerin önünü açma noktasında Ne gerekiyorsa yapıyor. Özellikle sizden isteğimiz Cumhurbaşkanımız ve ekibinin, gençler için ne kadar önemli olduğunu anlatmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde gençlerimize büyük önem veriliyor”
AK Parti hükümeti olarak gençlik yatırımlarında tarih yazıldığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin tamamında gençlerimiz için çok büyük yatırımlar yaptı. Türkiye’de gençlerimize büyük önem veriliyor. Eskiden çocuklarımız kitap alamazken, şimdi ise çocuklarımızın kitapları masalarında yer alıyor. Bunlar çocuklarımız için özel şeyler. Ülkemiz gelişen büyüyen bir ülke. Dünyada parlayan bir ülke. Bunun nedeni ise sağlam iradeye sahip bir Cumhurbaşkanımız var. Ortadoğu’da nasıl karışıklık çıkarttılarsa, bizim ülkemizde de bu karışıklığı çıkarıyorlar. Bu ülkede birinci olan bir kızımızı sırf başörtüsü var diye okula almadıkları dönemleri gördük. O günlerden bugünlere geldik. Şimdi bizler gençlerimiz kendilerini geliştirmesi adına imkanlarımızı seferber ediyoruz. Son günlerde ise orman yangınları ile ilgili ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Milletimizin her şeyin farkında. Oynanan tüm oyunlara rağmen bu millet, Cumhurbaşkanına her zaman sahip çıktı, çıkmaya da devam edecek” dedi.

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