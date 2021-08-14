Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi’nde şampiyon belli oldu

Malatya’da düzenlenen Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi’nde Anadolu Ateşi A şampiyon oldu.

Yeşiltepe Spor Salonu’nda Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sonunda, Anadolu Ateşi A birinci, Savaşan Yıldızlar B ikinci ve Malatya Hokey A üçüncü oldu. Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sonunda düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan da katıldı. 3 kulüp, 6 takım ve 60 sporcunun katıldığı ligin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kayhan tarafından verildi. Ödül töreninde konuşan Kayhan, Hokey sporunun öneminden söz etti. Kayhan, “Hokey branşının ilimizde daha da başarılı hale gelmesi için yapılan, Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi sona erdi. Hokeycilerimiz bu tür yerel müsabakalarda tecrübe kazanarak, ulusal ve uluslararası müsabakalarda daha da başarılı olacaklarına inanıyoruz. Arslantepe Höyüğü Hokey Ligi'ne katılan tüm kulüplerimize, idarecilerimize, İl temsilcimize, antrenörlerimize ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.