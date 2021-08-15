Yeni Malatyaspor’a taraftardan moral ziyareti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor’a taraftarlar moral ziyareti gerçekleştirdi.

Doğu Anadolu ekibi, Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde akşam gerçekleştirdiği antrenmanla ligin ilk haftasında yarın saat 19.15’de Trabzonspor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası sarısiyahlı ekibe taraftarlar sürpriz moral ziyareti gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz ve futbolcular taraftarlara teşekkür ederek kısa bir görüşme gerçekleştirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.