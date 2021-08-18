Yeni Malatyaspor, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti 

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezonda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fenerbahçe forması giyen eski futbolcumuz 28 yaşındaki Sadık Çiftpınar ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yuvana hoş geldin Sadık" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-18 20:11:58



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