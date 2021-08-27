Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Doğu Anadolu ekibi, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında yarın 19.15’de Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sarı siyahlılar, maçın hazırlıklarını Orduzu Nurettin Soykan tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. İki takım Süper Lig’de 5. kez karşı karşıya gelecek.

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