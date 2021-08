Gürkan, Maşalyan’ı ağırladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan açılış sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek Malatya’da kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.



Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı Malatya’da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Gürkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “1878 yılında yapımına başlanan ve o dönemde kilise olarak inşa edilen ve şu anda restorasyon çalışmaları sonrasında ise Kültür Merkezi olarak değerlendirilen tarihi yapının açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Burada hem kültürel faaliyetler hem de sosyal aktiviteler gerçekleştirilebilecek. Türk ve Ermeni kardeşliğinin, dostluğunun her iki millete de fayda getireceğine inanıyorum. Geçmiş dönemlerde biz bu vatanı anayurt yaparken Ermenilerle birlikte Malazgirt savaşında omuz omuza Romen Diyojen’e karşı savaştık. Kültürümüzün, uygarlıklarımızın oluşmasında yerleşik hayatta olan Ermenilerin çok önemli katkıları olmuştur. O dönemlerdeki Anadolu Selçuklularının, Osmanlıların gelişmelerinde çok büyük katkıları olmuştur. Ermeniler Milleti Sadık’adır. Patrik’in bu ziyaretini bir kardeşlik mesajı olarak, Türk Ermeni dostluğu olarak değerlendiriyoruz. Aramıza başkalarını almadığımız sürece çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Bu inceliği, zarafeti gösterdiği ve bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Devletimizin yaptığı bütün dünyaya sözsüz bir mesajdır”

Malatya’da çok güzel karşılandıklarını ve ağırlandıklarını belirten Patrik Maşalyan ise yaptığı konuşmada, “Malatya’ya ilk adım attığımızdan itibaren bütün devlet mekanizması her türlü kolaylığı ve hizmeti sağladı bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. 100 yıldır kapalı olan bir kilisenin Kültür ve Sanat Merkezi olarak açılması ülkemizin imajı için çok önemli olduğuna inanıyorum. Malatya halkının çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Selahattin Başkanımızla her sohbetimizde iç dünyasının ne kadar zengin olduğunu, nasıl bir hümanist bir ruhla dolu olduğunu sergiliyor. Büyük vizyonları var. Bu il için düşlediği hayal ettiği o güzel hizmetleri yapma fırsatı olur. Duamız kendisiyle olacak. Tarihsel verilerin gün yüzüne çıkarılması, paylaşılması kültür değerlerinin kente kazandırılması Türk ve Ermeni dostluğuna yeni ufuklar açacaktır. Devletimizin yaptığı sözsüz bir mesajdır bütün dünyaya. Devletimiz tüm vatandaşlarını kucaklayıcı olduğunu bu bayrağın altında bu ülkede herkesin mutlu olduğuna ilişkin çok güzel bir mesaj verdi. Hıristiyanlara ait bir kültür varlığının sergilenmesi çok önemli ve Başkanımız bunun değerini takdir ediyor. Pek çok güçlüğe göğüs gererek, politik cesaret göstererek Kültür Merkezinin açılmasına önayak oldunuz bu başarının büyük çoğunluğu başkanımıza ait teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gürkan, Maşalyan’a çeşitli hediyeler verdi. Maşalyan da Başkan Gürkan’a Osmanlı Döneminde Ermeni Ressamlar adlı bir kitap hediye etti.

