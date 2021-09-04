Malatya’da göletlere 120 bin yavru balık bırakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da göletlere 120 bin yavru balık bırakıldı

İHA

Malatya’da göletlere 120 bin yavru balık bırakıldı

Malatya’da 11 gölete 120 bin yavru balık bırakıldı. Beylerderesi Göleti’nde de Alabalık üretilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Malatya’da 2021 yılı balıklandırma çalışmaları, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Balıkçılık, Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik, il ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapıldı.
Malatya genelinde 11 gölete 120 bin adet yavru balık bırakılmasıyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, planlı bir şekilde göletlere yavru balık bırakıldığını bildirdi, Macit, "İlimizde bulunan su kaynaklarına bırakılmak üzere Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretme İstasyonu tarafından üretilen sazan yavruları; İlimiz Kuluncak Sofular Göleti, Bicir Göleti, Akçadağ Medik Baraj Gölü, Arapkir Göleti, Hekimhan Güzelyurt Göleti ve Karamahmut Göleti, Battalgazi Yaygın Göleti, Yeşilyurt Beylerderesi Göleti, Doğanşehir Polat Göleti ve Darende Ayvalı Göleti olmak üzere toplam 120 bin adet yavru balık bırakıldı” ifadelerini kullandı.
Malatya’da yapılan balıklandırma çalışmalarının özellikle son yıllarda artarak devam edip, tüm su kaynaklarına planlı bir şekilde yavru balık bırakıldığına dikkat çeken Macit, “ Ayrıca balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için su kaynaklarının kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımız daha dikkatli olmalıdır" diye konuştu.
Beylerderesi Göleti’nde Alabalık üretilecek
Macit, Yeşilyurt Beylerderesi Göletine alabalık yavrularını bırakarak, yapılan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kan bağışına davet
YEREL HABERLER Kan bağışına davet
Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 futbolcuyu renklerine bağladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, transfer sezonunda 17 futbolcuyu ...
Çocuk Hastalıkları Uzmanından yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için önemli uyarılar Uzman Dr. Saraç, “Ailelerin çocuklara verdiği eğitimler pandemiyi yenme açısından çok önemli”
YEREL HABERLER Çocuk Hastalıkları Uzmanından yüz yüze eğitimin ...
Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Okul sezonun açılmasıyla çanta tamiratındaki ...
İnönü Üniversitesi işçi kursuna katılacakların kura tarihi belirlendi Kura çekimi canlı yayında
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi işçi kursuna katılacakların kura ...
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını çift ...
Tüfenkci’den milliyetçilik vurgusu
YEREL HABERLER Tüfenkci’den milliyetçilik vurgusu
Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı
YEREL HABERLER Karaduman vefatının 3. yıldönümünde anıldı
Hekimhan’da 390 km asfalt çalışması yapıldı Gürkan, Kurşunlu’da yapılan çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Hekimhan’da 390 km asfalt çalışması yapıldı Gürkan, ...
Malatya yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Malatya yüz yüze eğitime hazır
Malatya Yukarı Kozluk ve Üçgöze’de yol sevinci
YEREL HABERLER Malatya Yukarı Kozluk ve Üçgöze’de yol sevinci
Alacak verecek meselesi kanlı bitti Malatya'da alacak verecek yüzünden silahla vurulan şahıs öldü
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi kanlı bitti Malatya'da alacak ...
Engelli otoparklarına sıkı denetim
YEREL HABERLER Engelli otoparklarına sıkı denetim
Pandemi kurallarıyla tiyatro heyecanı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarıyla tiyatro heyecanı
AK Partililer, Yeşilyurt Belediyesi’nin yatırımlarını gezdi Çınar: “Yeşilyurt markasına değer katan yatırımlara hayran kaldık”
YEREL HABERLER AK Partililer, Yeşilyurt Belediyesi’nin yatırımlarını ...
Malatya'da Roma sütunu ve Roma Dönemi'ne ait deri kaplama altın yaldızlı kitap ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da Roma sütunu ve Roma Dönemi'ne ait deri ...
Jandarma’dan sağlıkçılara kutlama
YEREL HABERLER Jandarma’dan sağlıkçılara kutlama
Eğitimciler kolları sıvayıp okullarını temizledi
YEREL HABERLER Eğitimciler kolları sıvayıp okullarını temizledi
Malatya’da pancar kampanyası 6 Eylül'de
YEREL HABERLER Malatya’da pancar kampanyası 6 Eylül'de
Yeni Malatyaspor’da 7 futbolcu kiralık gönderildi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 7 futbolcu kiralık gönderildi
Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı
Malatya aşılamada mavi kategorideki iller arasında yer aldı
YEREL HABERLER Malatya aşılamada mavi kategorideki iller arasında ...
Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiye
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiye
Çobanlık kursunu bitirenlere sertifika
YEREL HABERLER Çobanlık kursunu bitirenlere sertifika

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.