Malatya’da Ahilik Haftası törenle kutlandı

Malatya’da Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle kutlama töreni düzenlendi. Kutlama programında yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilenlere ödülleri verildi.

Ahilik Kültür Haftası ve Ahilik Bayramı nedeniyle Malatya’da ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi ve burada oda başkanları ve esnafların katılımı ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (MESOB)Şevket Keskin tarafından anıta çelenk sunumu yapıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile sona erdi.

İkinci tören ise Atatürk Evi’nin yanındaki Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda düzenlendi. Törene Aydin Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Deniz, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakkı Peker, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, oda başkanları ve esnaflar katıldı.

MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptığı konuşmada, pandemiden dolayı geçen yıl ve bu yılkı Ahilik Haftası programlarını kısa tuttuklarını belirterek, “Daha önceki yıllarda Türkiye’de ilk defa geniş katılımlı törenlerimizde oldu. Türkiye’de ilk defa İnönü Üniversitesinde Ahilik Haftasını üniversitede kutlayan il olduk” diyerek, önümüzdeki yıllar da imkanlar el verdiğinde yine geniş katılımlı Ahilik Haftası kutlama törenlerini düzenlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Keskin, “Ahiler her zaman yurt savunmasında çok büyük rol oynamıştır. Ülkemizde son olarak yaşanan FETÖ olayında esnaf ve sanatkar camiası o ruhu tekrar yaşatmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişimin de silahla yapamadıklarını ekonomiyle yapmak istediler, esnafımız geceleri nöbete gitti, gündüzleri ise dükkanın başında durdu. Esnafımız şunu söyledi; ‘Bu millete diz çöktüremezsiniz, bu milleti ne silahla diz çöktürebilirsiniz, nede ekonomiyle diz çöktürebilirsiniz.’ Esnafımız dimdik durmuştur” ifadelerini kullandı.



“Ahilik kültürünü korumak, desteklemek ve yaşatmak gerekir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Aslında bu kültür geçmiş geleneklerimizden itibaren devam ede gelen ve gelecekte de insanların kendisine rol model aldığı kültürümüzdür. Ahilik Kültürünü korumak, desteklemek ve yaşatmak gerekir. Gelecek nesillerinde aynı kültür üzerinde yetişmesi için eğitim faaliyetlerine de ağırlık vermek gerekiyor. Esnaflığın kendine has kültürünün korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Şevket Keskin ve diğer oda başkanlarımızla gerçekten birlikteyiz ve sürekli beraber hareket ediyoruz, çok büyük katkıları ve özverileri var. İlimizde bir Ahilik geleneği ve ticaret kültürü yerleşti” şeklinde konuştu.



“Doğrunun ve Hakk’ın yanında olacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, ”Bu şehirde birlik, beraberlik, dirliği ve güzelliği korumak mecburiyetindeyiz. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. Bu şehir Anadolu Ahi Evranlarının, Anadolu’nun fethinden önce Anadolu’nun fethi yapan sancaktır. Bu nedenle biz böyle bir veballi yerde kalıyoruz. Bu nedenle sivil toplum örgütlerimiz, basınımız, bürokratlarımız, belediye başkanlarımız adil olarak hakka, hukuka, adalete uymak durumundadır. Biz kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz, hakka, hukuka, komşu hakkına, müşteri hakkına, alacaklıya, verecekliye çok dikkat edeceğiz. Ahi Evran ocakları, esnaf kuruluşları dimdik duracak. Doğrunun yanında olacağız, Hakk’ın yanında olacağız. Bu şehir mazisine layık, istikbaline hazırlanacak, bu konuda engel olmak isteyenlere, emek hırsızlarına da hiçbir şekilde de müsaade etmeyeceğiz, müsamaha da göstermeyeceğiz. Kimle göstermeyeceğiz, valisiyle, belediye başkanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, basın yayın kuruluşlarıyla ve bütün genel Malatya vatandaşlarıyla. Biz bunu yaparsak, Malatya çok ileriye, çok çok daha ileriye gider” ifadelerini kaydetti.



“Esnaflar her zaman mağdurun yanında oldu”

Vali Aydın Baruş da aptığı konuşmasında esnafın 1,5 yılı aşkın süredir çok zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek,” Gerek ekonomik hayatımız, gerek ticari hayatımız Covid19 salgın koşulları nedeniyle sekteye uğradı. Esnafımız zor günler yaşadı ve halen sıkıntılar yaşamaya da devam ediyor. Bu süreçte esnafımızdaki dayanışmayı birlik ve beraberliği gördüğümüzde Ahilik değerlerinin millet olarak bizim için ne kadar önemli olduğunu anladık. Gerçekten bu süreçte salgınla mücadele süresince zor durumda kalan esnafımız diğer esnaf arkadaşlarının, milletimizin değir fertlerinin desteği ile ayakta kaldı, devletimizin tahsis ettiği desteklerle ayakta kaldı. Bu zor günleri sabır ve metanetle geçirdi. Salgın tedbirlerini normal hayat koşullarına dönüştürülmesiyle birlikte esnafımızın da yüzü gülmeye başladı. Bir konuya daha temas etmek istiyorum. Zor günlerden geçen bu esnaf Batı Karadeniz’de sel afetinde zarar gören kardeşlerine yardım etmek için seferber oldu. Bakın bu kadar zorluklardan geçtikten sonra Şevket Keskin başkanımız sağ olsun, esnafımızı organize eti ve biz Sinop iline ihtiyaçları olan gıda maddeleri, temizlik maddelerini gönderdik. Bu bir fedakârlık göstergesidir. Bu bir dayanışmanın göstergesidir, bu sevginin, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin göstergesidir. Onun için Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin başta olmak üzere bütün esnaf kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Ahiliğin değerleri sadece esnafımız için değil, tüm milletimiz için yol göstericidir, rehberdir” diye konuştu.



Ödüller verildi

Tören sonunda yılın ahisi olarak Mesut Derinpınar, yılın kalfası olarak Oktay Doğan ve yılın çırağı olarak Serkan Çayır’a ödülleri ve plaketleri verildi. Yılın ahisi Mesut Derinpınar’a ahilik elbisesini Vali Baruş ve protokol üyeleri giydirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.