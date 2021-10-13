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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder'den iki ayrı müjde

İHA

Başkan Güder'den iki ayrı müjde

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 4.birleşiminde bir araya gelerek, 1 gündem maddesini görüştü. Toplantı sonunda konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cezmi Kartay’ın dönüşümü ve Eskimalatya’ya yapılması planlanan meydan projesi hakkında müjdeyi verdi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 1.oturum 4.birleşimini Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan 1.oturumun 4.birleşiminde, ilk olarak 3.birleşimin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 1 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin 22 maddesi tek tek oylamaya sunularak, oy birliği ile kabul edildi.

“Cezmi Kartay’da 5 dönümlük alan dönüştürülecek”
Meclis üyelerine geçtiğimiz hafta gerçekleştiren Ankara ziyaretinden bahseden Başkan Güder, Cezmi Kartay Caddesi’nin dönüşümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına dosya sunduklarını aktardı. Başkan Güder, “Geçtiğimiz hafta Ankara’da bazı çalışmalar yaptık. İki güzel haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cezmi Kartay’da en az 5 dönümün dönüşümü noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile bir görüşme yaptık ve mutabakata vardık gibi. Bu dönüşümde Battalgazi Belediyemiz ile Kentsel Dönüşüm Alt Yapı Genel Müdürlüğü ortak çalışacak. Cezmi Kartay’ın hepsinin dönüştürülmesi noktasında bir tereddüt vardı ve önceki hazırladığımız çalışma ciddi bir yük getiriyordu. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 5 dönümlük alanda yapılması planlanan dönüşüm için uzlaşıya vardık. O bölgedeki konutlarda bu dönüşümü yapacağız. TOKİ tarafından yapılan konutlar, karşılıklı olarak konut sahiplerine verilebilecek. O bölgedeki insanların istediği bir talep. Çünkü orada yaşayan vatandaşlarımız kendi konutlarını kiraya veremiyorlardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan dönüşüm için bu onayı aldık” şeklinde konuştu.

“Eskimalatya’ya meydan projesini kazandıracağız”
Eskimalatya’ya yapılması planlanan ‘Medyan Projesi’ hakkında da konuşan Başkan Güder, “Eskimalatya’ya güzel bir meydan kazandırmak adına arkadaşlarımız daha önce proje hazırladılar. Proje taslağını bakanımıza sunduk ve çok beğendi. Bakanlığımız 5 milyonu hibe olmak üzere 15 milyon kredi kullanmamıza olanak sağlayacak. İnşallah Eskimalatya meydan projemizi ekonomik bir sorun veya sıkıntı yaşamadan dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız. Öte yandan içişleri Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonunda ise Battalgazi Belediyemize 1 milyon lira gibi bir destek sağlayacak. İçişleri Bakanlığımızdan alacağımız o destek ile de asfalt serimi için kullanacağımız ihtiyacımız olan bir iş makinesini envanterimize kazandıracağız. Eğer o destekten artan bir meblağ olursa da zabıta birimimizin ihtiyacı olan birkaç tane araç temini yapmayı planlıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Battalgazi Belediye Meclisi, 1.oturumun 5.birleşimi için 14 Ekim Perşembe günü saat 11:00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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