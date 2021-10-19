Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor Kanseri yenen Erkurt: “Hastalık benim değilmiş gibi davrandım ve işe yaradı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor Kanseri yenen Erkurt: “Hastalık benim değilmiş gibi davrandım ve işe yaradı”

İHA

Meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor Kanseri yenen Erkurt: “Hastalık benim değilmiş gibi davrandım ve işe yaradı”

Dünyada her 7 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine değiniyor. Malatya’da kanseri azmiyle yenen bankacı Özlem Önal Erkurt, bu süreçte yaşadıklarının kısa filmini çekerek, “Hastalık benim değilmiş gibi davrandım ve işe yaradı” dedi.
Dünyada her yıl ekim ayı ‘Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ olarak kutlanıyor. Türkiye’de de en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde erken tanı ve teşhis ise hayat kurtarıyor. Erken teşhiste diğer tedavilere gerek kalmadan, sadece cerrahi yöntemle de tedavi sağlanabiliyor.
Malatya’da meme kanserine yakalanan ve kanseri azmiyle yenen Özlem Önal Erkurt, kadınların rutin meme kontrollerini aksatmamalarını önererek, erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Dünyada ve Türkiye’de bu kansere yakalanma oranının azımsanmayacak kadar çok olduğunu söyleyen Erkurt, “Şu an, her yedi kadından bir tanesi meme kanserine yakalanıyor. Bu kanserini aslında biz kendimiz de fark edebiliriz. Elimizle rutin kontrollerimizi yapabiliriz ama vücudumuzdaki herhangi bir değişiklikte doktora gitmeyi nedense erteliyoruz ya da gitmiyoruz. Benim sizlere tavsiyem rutin kontrollerinizi yapın. Vücudunuzda herhangi bir değişiklik olsa bunu en iyi siz bilirsiniz. Çünkü ben kendi teşhisimi kendim koydum. Söylediğim yerden alınan biyopsi sonucunda ortaya çıkmıştı. Ne kadar erken farkına varılırsa ve tedaviye başlanırsa o kadar erken sağlığına kavuşurlar” dedi.
Erken teşhisin hayat kurtardığını ifade eden Erkurt, “Kadınlar, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) ya da bulundukları yerde en yakın hastaneye giderek meme kontrollerini yaparak hastalık varsa eğer erkenden tespit etmiş olurlar” ifadelerini kullandı.

“Hastalık benim değilmiş gibi davrandım”
Hastalık süresince yaşadıkları anılarını da hikayeleştirip, filmini çeken Erkurt, bunu da kısa filme dönüştürerek insanlara faydalı olmak istediğini ifade eden Erkurt, “Hastalığım süresince başıma gelenleri yazmaya çalıştım. İnsanlar okuyunca kendilerinden bir şeyler bulurlar ve onlara faydalı olabilirim diye düşündüm. İlk hikayem, ameliyatın hemen ertesinde yazdığım 'Senin değilmiş gibi davran' hikayesi. Bu hikayede hastalığı sahiplenmediğimi anlatmak istedim. Hastalık benim değil, nasıl geldiyse öyle de gidecek diye kendi kendime bir düşünce yaptım. Gerçekten işe yaradığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Hastalık süresince kendisine yöneltilen sorulardan rahatsızlık duyduğu ve yazdığı hikayede de hastalara nelerin sorulmaması gerektiğini ifade eden Erkurt, “Kanser tanısı alan hastalara insanların en çok sorduğu kaçıncı evre, metastaz yapmış mı? Bunu sormak hastaya çok acı veriyor, bunu sormasınlar. Meraklı insanlardan o kadar çok sıkıldım ki bir sabah ‘Kiraz Çiçeği’ hikayesini yazdım. Sonrasında kısa film çektim. Hasta insanlara sorulmaması gereken sorularla ilgiliydi. İnsanlar farkında olmadan sizi düşünerek sorular soruyorlar. Ama onlar karşıdakini üzer mi diye düşünmüyorlar. Ben de bunu film olarak yaptım. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsam o kadar iyi olacaktı. Hatta bununla ilgili olumlu dönüşler aldım. Bundan sonra hasta insanlara böyle sorular sormayalım dediler. Umarım birilerine bir şeyler anlatabilmişimdir. Onlar da empati kurarak farklı şekilde sorularla hastaları üzebileceklerini düşünmeliler ve sormamalılar. Bir şey söylemek istediklerinde geçmiş olsun diyebilirler” diye konuştu.
Erkurt’un eşi olan İnönü Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da meme kanserinde erken teşhis ve tedavinin hayat kurtardığını belirterek, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Tüm kanser türlerine bağlı ölümler arasında, meme kanserine bağlı ölümler, ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada akciğer kanseri bulunuyor. Meme kanseri yakalanma riski yüksek olan kadınlara düzenli taramalar yapılmalıdır. Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarır. Bu yüzden kadınların kendi muayenelerini kendisi yapıp herhangi bir şüphe halinde doktoruna veya KETEM’e başvurmalıdırlar. Meme kanserinin erken tanısı konulursa daha kolay tedavi edilebilir ve çok daha uzun sağ kalım elde edilebilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Torbacılara operasyon: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Torbacılara operasyon: 1 tutuklama
Battalgazi Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü ...
Toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı
Darende’de Muhtarlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER Darende’de Muhtarlar Günü kutlandı
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
Sivas'tan getirdi Malatya'da satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'tan getirdi Malatya'da satmak isterken ...
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
Uluslararası terörü, bürokratlar ve akademisyenler anlatacak
YEREL HABERLER Uluslararası terörü, bürokratlar ve akademisyenler ...
Hekimhan Emniyet Müdürü Kılıç göreve başladı Kılıç: “Kapımız her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacak”
YEREL HABERLER Hekimhan Emniyet Müdürü Kılıç göreve başladı Kılıç: ...
Yeşilyurt Belediyespor bölge ikincisi oldu
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor bölge ikincisi oldu
Yeni Malatyaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi Gürkan: “Malatya’da 718 mahallemize de asfalt yollardan gidilmesi mümkün”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, alt ve üst yapı çalışmalarını ...
MTÜ’de koklear implantasyon operasyonu sevinci
YEREL HABERLER MTÜ’de koklear implantasyon operasyonu sevinci
Çapanoğlu, Vücut Geliştirme Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çapanoğlu, Vücut Geliştirme Şampiyonasına iddialı ...
Yeşilyurt muhtarları Sivas'ta kampa girdi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: ''Yeşilyurt için, hemşerilerimiz için, geleceğimiz için çalışıyoruz''
YEREL HABERLER Yeşilyurt muhtarları Sivas'ta kampa girdi Yeşilyurt ...
Battalgazi'de muhtarlara jest
YEREL HABERLER Battalgazi'de muhtarlara jest
FKA YÖREX’te “Fırat Bölgesini” tanıtacak
YEREL HABERLER FKA YÖREX’te “Fırat Bölgesini” tanıtacak
Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan’da düzenlenen yatırım forumuna katıldı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu Kırgızistan’da düzenlenen yatırım ...
Kaçak sigara üretimi yapan iş yerine baskın
YEREL HABERLER Kaçak sigara üretimi yapan iş yerine baskın
Öğrencilere Mevlid Kandili programı
YEREL HABERLER Öğrencilere Mevlid Kandili programı
Yurtta kalan öğrencilere gezi motivasyonu
YEREL HABERLER Yurtta kalan öğrencilere gezi motivasyonu
Battalgazi “Şehit Fethi Öncü” parkı hizmete açıldı
YEREL HABERLER Battalgazi “Şehit Fethi Öncü” parkı hizmete açıldı
15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitlerinin aileleri Malatya'da ağırlandı
Tiyatro sanatçıları Malatya’ya hayran kaldı Saçıntı, “Malatya’nın insanı çok sıcak ve konuk sever”
YEREL HABERLER Tiyatro sanatçıları Malatya’ya hayran kaldı Saçıntı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.