Kansorejen madde içermeyen oyuncaklar büyük ilgi görüyor Hobi olarak başladığı oyuncak yapımında şimdi siparişlere yetişemiyor

Malatya’da yaşayan ev hanımı Burcu Kurt, çocukları için yaptığı kanserojen madde içermeyen oyuncakları şimdilerde sipariş üzerine üretiyor. Aileler tarafından büyük ilgi gören oyuncakların siparişine yetişemeyen Kurt’un hayali ise bir atölye açmak.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan evli ve üç çocuk annesi Burcu Kurt, çocuklarının isteği üzerine internete bakarak organik ve rengarenk ipliklerden oyuncaklar yaptı. Kanserojen madde içermeyen oyuncak bebekleri gören birçok kişi de aynı oyuncaklardan isteyince Burcu Kurt sipariş üzerine oyuncak üretmeye başladı.

El örgüsü oyuncaklar yapan Kurt, oyuncak bebekleri aile bütçesine katkı sunmak için sosyal medya üzerinden satışa sundu. Daha sonra kurslara giderek işleri ilerletmeye başlayan Kurt, yaptığı oyuncakların siparişlerine yetişemiyor. İlerleyen zamanlarda bir atölye açmak hayali olduğunu söyleyen Kurt, “4 yıl önce bu işe başladım. İlk olarak çocuklarıma sağlıklı, doğal, organik oyuncak örmek için başladım. Daha sonra etrafımdan talepler gelmeye başladı. Beğendiler organik olduğu için her çocuğun elinde bir organik oyuncak olmasını düşündüğüm için siparişlerim gelmeye başladı. Ben de böylelikle yapmaya başladım” dedi.



“Talep çok oldukça yetişmekte zorlanıyorum”

Organik oyuncaklara talep arttıkça siparişlere yetişemediğini ifade eden Kurt, “İlk olarak sosyal medya ile başladım. Yaptığım bebekleri sosyal medya üzerinden paylaştım. Sosyal medyada paylaşınca il dışından çok siparişler gelmeye başladı. Talep çok oldukça yetişmekte zorlanıyorum. Çünkü toplu organizasyonlarda da sipariş istiyorlar. Doğum günü etkinlikleri olsun, okul için karne etkinlikleri olsun bunlarla ilgili toplu anahtarlık siparişleri yapıyorum. Doğal olduğu için çok talep görüyor. Çünkü ipler organik koton iplerle örülüyor. Gözleri kilitli göz, tekrar yıkanıp kullanılabilir oyuncaklar” şeklinde konuştu.

İnternetten bakarak oyuncukları yapmaya başladığını sonrasında ise kurslara giderek bu işi daha profesyonel olarak yaptığını belirten Burcu Kurt, “Bu işimi ilerletmek için kurslara gittim ve sertifikalar aldım. O sertifikaların üzerinden de usta öğreticilik belgesi alarak usta öğretici olmayı da düşünüyorum. Daha çok ev hanımına kişiye bu işi öğretmek ve daha çok çocuğu sevindirmek istiyorum” diye konuştu.



“Bebeğin elbisesinden saçına kadar bütün detayları kendim yapıyorum”

Anahtarlıktan tavşana, bebekten ayıcığa kadar her türlü oyuncağı yapabildiğini ve ilerleyen zamanlarda ise hobi atölyesi kurmak istediğini vurgulayan Kurt, “Anahtarlık, bebek, tavşan, ayıcık, her türlü karakterde oyuncak yapabiliyorum. İlerleyen zamanlarda bir hobi atölyesi açmayı düşünüyorum. Çünkü daha çok kişiye hitap etmesini istiyorum. Örnek olarak Rosa Linda bebeğin yapımı bir hafta sürüyor. Elbisesi, şapkası, içi telli oluyor, hareket ettirebiliyor, oturuyor. Bütün detayıyla kendim yapıyorum. Saçlarını sentetik saçtan yaptım. Bir ayıcık yapmak iki günümü alıyor. Anahtarlık sipariş almıştım. 10 günde 46 tane yaptım” dedi.

Oyuncak yapma işini ilerletmeyi düşündüğünü belirten Kurt, Sipariş alıyorum. Bu işi ilerletmeyi düşünüyorum ve daha çok kitlelere ulaşmak istiyorum. Yerli, doğal, el emeği göz nuru olduğu için bütün çocuklar alsın kullansın. Sağlıklı, yıkanılabilir, bozulmuyor, uzun ömürlü, polyesterden uzak, çocuklar için kanserojen madde içermiyor. Fiyatları uygun” diye konuştu.

