AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Malatya'da konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir düsturuyla devam ediyoruz. Çünkü bu özneler, kendilerinin değerini, kendilerinin kıymetini çok iyi biliyorlar." dedi.

Ercan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Engelsiz Yaşam Merkezinin ikinci etabının temel atma töreninde, engelli vatandaşların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığına başladığı yıllardan itibaren engellilere çok kıymet verdiğini belirten Ercan, "Bundan 23-25 yıl öncesine gidin, engelli vatandaşlarımız evlerinden dışarı dahi çıkamıyorlardı. Şu anda, 25 yıl sonra hamdolsun her biri evlerine hizmet gerekiyorsa evlerine hizmet götürüyoruz. AK belediyelerimiz vasıtasıyla engelsiz yaşam merkezleri kuruyoruz. Bakanlığımız bu konuda inanılmaz destekler veriyor. Yeter ki onlar dışarıdaki hayata ayak uydursunlar. Onlar bizlerin baş tacı, onlar bizler için önemli bir dua, bereket kaynağı diye düşünüyoruz. Onun için AK belediyelerimiz de onları ön planda tutuyor." diye konuştu.

Ercan, daha sonra Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada "Siyaset Kadınla Mümkün" temalı bir konuşma yapan Ercan, her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin arkasında dimdik, kale gibi sıralanan kadınlara teşekkür etti.

- "Türkiye, Türkiye'den çok daha büyük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasetteki değerini ve önemini çok iyi bildiğini dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

"Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının olduğu hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.' Ve hamdolsun AK Parti'miz bu başarıyla, sizlerin sayesinde 25 yıldır şu anda iktidarda. Ama bu 25 yılda hamdolsun 100 yıllık, 150 yıllık, belki 200 yıllık icraatlar yapıldı. Çok daha fazlası yapıldı. Bütün bu icraatların altında her birinizin imzası var. Kadınlar siyasetin nesnesi değil öznesidir düsturuyla devam ediyoruz. Çünkü bu özneler, kendilerinin değerini, kendilerinin kıymetini çok iyi biliyorlar. Sadece Türkiye'deki bu icraatlara mı imza attınız, hayır sadece bunlar değil. Şu anda yapmış olduğumuz her çalışma hani 'kapı kapı geziyoruz, kapı kapı gezeceğiz, girmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmayacağız' diyoruz ya, işte bunları yaparken sizlerin atmış olduğu her bir adım, çalmış olduğunuz her bir kapı kim için de önemli? Gazze'deki çocuklar için de önemli, Gazze'deki kadınlar için de önemli, Sudan'daki kadınlar için de önemli. Diğer bütün mazlum coğrafyalardaki bütün kardeşlerimiz için çok önemli kıymetli kardeşlerim. Çünkü onların her birinin gözü Türkiye'nin üzerinde, her birinin gözü Cumhurbaşkanı'mız, dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak her zaman. Türkiye, Türkiye'den çok daha büyük, Türkiye artık sınırlarına sığmayan, Türkiye artık dünyada lider konumda olan, hem lider bir Cumhurbaşkanı'mız var hem de artık lider konumda olan bir ülkemiz var."