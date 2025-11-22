AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Malatya'da konuştu:

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadınların temsiliyet oranlarının tüm makam ve birimlerde yüzde 50’ye yükselmesi gerektiğini belirterek, "Biz biliyoruz ki kadın isterse hem beşiği sallar hem de dünyaya hakim olur" dedi.

Ercan, partisinin Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Girişimci Kadınlar ve STK Buluşması"nda yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Kadının gücünün ve azminin bulunduğu yerde başarı ve huzur olduğunu aktaran Ercan, "Kadınlarımızı destekleyen Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 23 yılda öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisimizde oranımızı yüzde 2'lerden yüzde 20'lere çıkardık. Şu anda kadın milletvekili oranımız yüzde 20'lerde. Ama bu yeter mi? Yetmez. Biz aynı oranı kadın belediye meclislerimizde de istiyoruz, belediye başkanlıklarımızda da. Keza toplumun temsil edildiği her yerde biz aynı şeyi, aynı oranı inşallah yükseltmek ve en az yüzde 50 temsiliyetle tüm birimlerde, tüm mevkilerde, makamlarda da bulunmak istiyoruz. Tabii ki biz bunu yaparken, profesyonel hayatımıza devam ederken, bir yandan da ailemizi ihmal etmiyoruz. Bir yandan evlatlarımızı, çocuklarımızı, eşlerimizi hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Biz biliyoruz ki kadın isterse hem beşiği sallar hem de dünyaya hakim olur." ifadelerini kullandı.

Ercan, Battalgazi’nin mekanı olan Malatya'nın bu durumun farkında olduğunu belirterek, Malatya'nın yüzde 60'ın üzerinde bir oy oranıyla AK Parti belediyeciliğiyle devam ettiğini söyledi. Kendisinin İstanbul milletvekili olduğunu ancak orada belediyecilik noktasında bu durumun tersini gördüklerini aktaran Ercan, "İstanbul'da ellerimizle maalesef teslim ettiğimiz Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken hiçbir işlevi yapmadığı için var olan faaliyetlerin bile devam etmediğini görmek bizleri ayrı üzüyor. Onun için Allah sizlere bunları göstermesin diyorum. Bakın, 6 Şubat depreminin üzerinden 2 sene geçti. Ama şu anda biz artık deprem konutlarını neredeyse konuşmuyoruz. Şu anda depremin verdiği hasarları konuşmuyoruz. Çünkü bu kadar kısa bir süre içerisinde hamd olsun devletimizin, bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle artık Malatya'mız kalkınmış durumda." şeklinde konuştu. Ercan, sahadaki çalışmaların anlam kazanması için kadın sivil toplum kuruluşlarının desteğinin önemine dikkati çekerek, birliktelik sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edebileceklerini söyledi.