Doğanşehir'de "Köklerden Oyuncak Sergisi düzenlendi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Aile Yılı kapsamında "Köklerden Oyuncak Sergisi" açıldı.
Sürgü İlkokulu'nda düzenlenen sergide, öğrencilerin sıfır atık kapsamında yapılan oyuncaklar vatandaşlara beğenisine sunuldu.
Serginin açılışını Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çoban gerçekleştirdi.
Daha sonra ziyaretçiler oyuncakları inceledi, öğrencilerden bilgi aldı.
