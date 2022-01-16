Malatya Necatibey Ortaokulu 3’te 3 yaptı

Malatya Necatibey Ortaokulu, Kadınlar Hentbol 2.Ligi G grubunda oynadığı 3 maçı da kazanarak başarı üzerine başarı elde ediyor.
Kadınlar Hentbol 2.Ligi G grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Necatibey Ortaokulu kız takımı, bu sezon ligde başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Necatibey Ortaokulu, Hentbol Ligi’nde oynanan maçlarda, Gaziantep Spor Kulübü'nü 3322, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü'nü 439 ve son olarak da Kahramanmaraş Genç Nesil Bilişim Spor Kulübü'nü 3715 yendi.
Necatibey Ortaokulu kız takımı, deneyimli antrenörü Yeliz Fırat koordinesinde grubu birinci olarak tamamlamak için çaba gösteriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.