Ağrı şikayetiyle hastaneye gitti, rahim duvarından 23 miyom çıkarıldı

Malatya’da kasığında dolgunluk, ağrı, düzensiz ve aşırı kanama şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran 41 yaşındaki kadının rahim duvarında 23 miyom tespit edildi. Miyomların başarılı bir operasyonla alındığı kadın sağlığına kavuştu.

Malatya’da yaşayan G.Ç., kasığındaki dolgunluk, uzun süren ve düzensiz kanamalar nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Tarık Göksel Gül tarafından muayene edilen hastanın rahim duvarı etrafında çok sayıda miyom tespit edildi. Hastanın durumunu takip eden Gül, miyomların hızlı bir şekilde büyüdüklerini tespit ederken, gerçekleştirilen operasyonda, hastanın rahim duvarından irili ufaklı 23 miyom çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Gül, hastanın henüz çocuk sahibi olmamasından dolayı rahim duvarındaki miyomları özenle aldıklarını belirterek, “Miyomlar eğer alınacaksa uygun zaman ve gerekliliğine çok dikkat etmek lazım. Bir de bu miyomları almadan önce hastayı takip ediyorduk. Miyomların hızlıca büyüdüklerini gördük. Uzun süre hastayı ameliyat etmedik ancak miyomların büyüdüğünü görünce, bazı endikasyonlardan dolayı miyomları almaya karar verdik. 23 miyomu özenle, rahime asla zarar vermeden çıkarttık” dedi.

Miyom ameliyatlarından hastaların korktuğunu kaydeden Gül, “Hastalar, 'Benim rahmim gider mi' gibi sorular soruyorlar. Rahim gitmez. Ama bu operasyonu yaparken de rahimin fonksiyonel olması önemli. Hastamızın kasığında yaşam kalitesini bozan bir dolgunluk, uzun süren bir kanama vardı. Bundan sonraki hayatında artık bunu yaşamayacak. Miyomlara ilk ameliyatsız tedavi olur mu olmaz mı buna bakıyoruz. Miyomlar her 67 kadının birinde olabilir, bunlar çok belirti vermez. Herkesin düzenli olarak yıllık takibinin yapılması lazım. Biraz daha ileri yaşlarda görülmekle birlikte çok erken yaşlarda da olabilir. O nedenle düzenli takip yapılmalı" ifadelerini kullandı

Gerçekleştirilen operasyon sonrası yeniden sağlığına kavuşan G.Ç. ise, “Doktoruma çok teşekkür ediyorum. İlk geldiğimde doktorumun 'Hemen ameliyat etmeyeceğim' demesi sonrası tedavi süreci başladı. Uzun süre takipten sonra ağrı ve dolgunluk hissi artınca da doktorumuz miyomların alınmasına karar verdi. Miyomların alınmasından sonra karnım bayağı indi. Kanamalarda düzensizlik vardı, uzun sürüyordu ve birden oluyordu. Anemi hastasıyım, sürekli ilaç içmem gerekiyor, bunu düzenlemek içinde ayrıca ilaç içiyordum. Biz 3 tane bekliyorduk, 23 miyom çıkmasına şaşırdım” diye konuştu.

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