Depremlerde hasarlı ve eski yapılara dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremlerde hasarlı ve eski yapılara dikkat

İHA

Depremlerde hasarlı ve eski yapılara dikkat

Malatya İnönü Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, Malatya’nın güneyinden geçen Doğu Anadolu Fay hattının son dönemlerdeki hareketliliğini hatırlatarak, yapıların depremlerde zarar görmemesi için eski yapıların dönüştürülmesi gerektiğini, hasarlı ve riskli yapıların ise bir an önce yıkılması gerektiğini söyledi.
İnönü Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, depremlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Boyraz, Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 9 Nisan günü saat 17.02’de meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin yine insanları korkuttuğunu vurguladı. Pütürge ilçesinden geçen fay hattının tarihsel gelişiminden söz eden Boyraz, “Malatya’nın güneyinden geçen Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Türkiye’nin doğusunda Karlıova (Bingöl) ile İskenderun Körfezi arasında KDGB doğrultusunda uzanan sol yanal bir doğrultu atımlı fay hattıdır. Faya ilk kez Allen (1969) dikkat çekmiş, Arpat ve Şaroğlu (1972) tarafından ilk olarak “Doğu Anadolu Fay Kuşağı” adı kullanılmış ve izleyen yerbilimciler tarafından kullanılmıştır. DAF hattının yaklaşık ülkemizdeki uzunluğu 550 km uzunluktadır DAFZ, Kuzey Anadolu Fay Zonu ile kesiştiği Karlıova’dan (Bingöl) güneybatıya doğru Göynük Vadisi, Bingöl Ovası, Palu, Baltaşı, Hazar Gölü, Sivrice, Fırat Nehri vadisi, Malatyanın güneyinden Doğanyol, Şiro Çayı vadisi, Çelikhan, Kurucaova ve Erkenek ovası, Gölbaşı çukurluğu, Pazarcık üzerinden Türkoğlu’na ulaşmaktadır.
Doğu Anadolu Fay Hattı ve yanal tali kırıklar üzerinde tarihsel süreçlerde devamlı Depremler üretmektedir. Bölgede 1900 yılından günümüze kadar (120 yıllık dönemde) en büyüğü 6.8 olmak üzere 299 adet deprem meydana gelmiştir. Ayrıca (PütürgeSivrice) bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 40 adet tarihsel dönem deprem kaydı olduğu belirtilmektedir (AFAD )” ifadelerine yer verdi.
Güncel depremlere bakıldığında 24 Ocak 2020 tarihinde 20.55'te başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkilediğini hatırlatan Boyraz, “Deprem Doğu Anadolu Fayının SivricePötürge segmenti üzerinde olmuştur. Depremin merkez üssü Elazığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyüdür. Yaklaşık 22 saniye kadar süren depremin büyüklüğünü 6,5 Mw dir. Meydana gelen Sarsıntı başta Elazığ Malatya olmak üzere komşu illerde hasara neden olmuştu. Ayrıca Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da binalar hasar almıştı.
24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya Depreminde 44 vatandaşımız vefat etmiş, 1607 kişi yaralanmıştır. Bu Depremin binlerce artçıları aylarca devam ederek halkın paniklemesine ve binlerce binanın hasar almasına neden olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.
04 Ağustos 2020 tarihinde Pütürge Doğanyol Fayında (Malatya) 5,7 büyüklüğünde olan Deprem kırsal yerleşmelerdeki konutlarda hasar ve yıkıma neden olmuş can kaybı yaşanmamış ve uzun süre artçıları devam etmişti.
09. 04. 2022 tarihinde saat 17:02’sıralarında Tekderesi Pütürge (Malatya)’de 5.2 Mw büyüklüğünde yine bir deprem daha meydana geldi. Bu büyüklükteki depremlerde önceki sarsıntılarda hasar almış binalar ve dayanıksız yapılar yıkılabilmektedir. Bu ölçekteki depremler can kaybına neden olacak büyüklükte olan şiddete değildir” dedi.

“Hasar almış riskli yapıların yıkılması önemlidir”
Depremden ve doğal afetlerden zarar görülmemesi için yaşanılan alanın coğrafi özelliklerini iyi bilinmesi gerektiğine parmak basan Boyraz, “Malatya şehrinin kurulduğu ova tektonik kökenli bir oluşumdur. Çevresine göre alçakta kalan saha Fırat nehrinin yan kolları tarafından drene edilmektedir. Ova tabanı akarsular tarafından taşınmış, biriktirilmiş malzemelerle doldurulmuştur. Bu nedenle Ovada Kuvaterner araziler geniş yer tutmaktadır. Bu nedenle Malatya Ovasında ve çevresinde yapılaşma ve imar faaliyetleri yapılırken yer bilimcileri (Jeoloji, Jeofizik ve Coğrafyacılar) dikkate alınmalıdır. İmara açılan alanlarda zemin çalışması yapılmalı ve sağlam zeminlere uygun mühendislikle binalar inşa edilmesi, olabilecek bir depremde can ve mal kayıplarını azaltacaktır. Kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlandırılmalı eski ve yorulmuş yapılar bir an önce dönüştürülmelidir. Kırsal alanlardaki taş ve kerpiç malzemelerden yapılmış eğrelti yapılar Küçük ve orta şiddetteki depremlerde yıkılmakta, can ve canlı kaybına neden olmaktadır. Kırsal alanlarda konutlarda Kırsal Dönüşüm faaliyetleri başlatılması konutların uygun zeminde yenilenmesi can ve mal kaybını azaltacaktır. Kırsal yerleşmelerde yapılacak konutlar yöre halkının ekonomik faaliyetlerini uygun inşası ayrıca önemlidir. Bir diğer husus hasar almış riskli yapıların yıkılması önemlidir. Artçıların yoğun olduğu bölgede hasarlı binalar en önemli risk alanlarını oluşturmaktadır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - GZT Giresunspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - GZT ...
Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Tüfenkci, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan, millet kütüphanesi otoparkında incelemelerde bulundu Gürkan: “Malatya’ya kapalı otoparklarla birlikte sığınak ve kriz merkezleri de kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, millet kütüphanesi otoparkında ...
Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda ...
Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl ...
Çat kapı iftar programında flütlü karşılama
YEREL HABERLER Çat kapı iftar programında flütlü karşılama
Malatya'da depremin ardından ön hasar tespit çalışması
YEREL HABERLER Malatya'da depremin ardından ön hasar tespit ...
Özdemir, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı
YEREL HABERLER Özdemir, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı
Gazi ve şehit aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi
YEREL HABERLER Gazi ve şehit aileleri iftar yemeğinde bir araya ...
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya ...
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)
YEREL HABERLER Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (5)
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
YEREL HABERLER Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4)
Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Pütürge'deki depremin şiddeti cep telefonu kamerasına ...
Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de hissedildi
YEREL HABERLER Pütürge'deki 5,2'lik deprem çevre illerden de ...
Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı
YEREL HABERLER Deprem sonrası 20 dakikada 7 artçı
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)
Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
YEREL HABERLER Pütürge’de 5.2 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre ...
Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Polis birimleri faaliyetleri açılan stantlarla tanıtıldı
YEREL HABERLER Polis birimleri faaliyetleri açılan stantlarla ...
Kayısı çiçeklerinin görsel şölenine ilgi
YEREL HABERLER Kayısı çiçeklerinin görsel şölenine ilgi
Malatya’da iki bürokrat değişikliği
YEREL HABERLER Malatya’da iki bürokrat değişikliği
Başkan Akın’dan üretim vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan üretim vurgusu
Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig sevinci
YEREL HABERLER Malatya Necatibey Ortaokulu Hentbol takımında 1.Lig ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.