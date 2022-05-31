Malatya’dan milli takıma 2 sporcu

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Malatya’dan iki Atlet sporcu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçildiler.

Bursa’da 26 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 58 ilden toplam 860 sporcunun katılımıyla U18 Atletizm Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesi yapıldı.

U18 Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesinde, Malatya’dan iki Atlet sporcusu Mehmet Güngör ve Belinay Baldiş Milli Takıma seçilerek başarı gösterdiler.

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