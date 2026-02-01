Malatya'da devrilen otomobildeki kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobildeki kişi yaralandı. B.K. yönetimindeki 31 ABE 71 plakalı otomobil, Savaklı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün eşi N.K, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

