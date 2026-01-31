Habertürk
        Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Malatya'daki derslik sayısı deprem öncesini geçti

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki okullarda derslik sayısı, deprem öncesinde 6 bin 177 iken bugünlerde 6 bin 613'e ulaştı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:11
        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'daki okullarda derslik sayısı, deprem öncesinde 6 bin 177 iken bugünlerde 6 bin 613'e ulaştı.

        Depremlerin ardından kent genelindeki bazı okullar ağır hasarlı olarak kayda geçti ve yıkımları yapıldı. Zarar gören 895 dersliğin yerine 1331 derslik inşa edildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ve hayırseverlerin desteğiyle planlanan projelerin de tamamlanmasının ardından kentteki derslik sayısının 7 bin 758'e çıkarılması hedefleniyor.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremlerden sonra bir taraftan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan eğitim ve öğretim sürecine önemli yatırımların yapıldığını söyledi.

        Devletin, tüm alanlarda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Yavuz, "895 dersliğimizi maalesef 6 Şubat 2023 depremlerinde kaybettik. Buna mukabil bunun yerine 1331 derslik inşa ettik." dedi.

        Yapımı devam eden derslikler de tamamlandığında deprem öncesinden bugüne yaklaşık yüzde 26'lık kapasite artışı olacağını belirten Yavuz, "Dolayısıyla eğitim anlamında depremin fiziki altyapısını depremden öncesine göre daha da iyileştirdik. Artık eğitimin fiziki altyapısını tamamladığımıza göre eğitimdeki kaliteye artık odaklanıyoruz. Dolayısıyla her alanda hizmet ve yatırımlarımızı artırıyoruz." diye konuştu.

        Kentteki diğer kamu binalarında da çalışmaların sürdüğünü ifade eden ​​​​​​​Vali Yavuz, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin sadece deprem konutları değil, diğer kamu yatırımları, kamu hizmetleri alanında da önemli değişiklikleri, yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu başarı kutlu devletimizin ve aziz milletimizin başarısıdır. Bu başarının en büyük pay sahibi tabii Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanlarımız, Valiliğimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, kısacası tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ve Malatya ailesi olarak bir ve beraber dayanışma içerisinde, gönül birliği içerisinde çalışıyoruz. Depremin izlerini her geçen gün şehrimizde silmeye devam ediyoruz."

