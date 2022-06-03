Malatya’da şehir içi toplu taşıma ücretleri güncellendi

BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ şirketi ile özel sektöre ait halk otobüslerinde yolcu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Şehir içi toplu taşıma ücretleri ile ilgili yapılan güncelleme gereği, tam bilet fiyatı 4,50 TL’den 6 TL’ye, öğrenci bilet fiyatı ise 2 TL’den 3 TL olarak uygulanmaya başladı.

12 Ocak 2022 tarihinde tam bilet 3 TL’den 4,50 TL’ye çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.