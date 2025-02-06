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        Malatya'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu

        Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:54
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        Malatya'da iş yerindeki yangın hasara neden oldu
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        Malatya'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Özhan Sanayi Sitesi'nde bulunan ve motor yağı sattığı belirtilen işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından 28 personel, 7 araç, Temizlik İşleri Müdürlüğünden 2 su tankeri, Yol Asfalt Daire Başkanlığından 1 iş makinesi ile Yeşilyurt Belediyesinden 2 su tankeriyle müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

        Yangın, hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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