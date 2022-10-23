Yeni Malatyaspor - Göztepe: 0-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 0-1

DHA

Yeni Malatyaspor - Göztepe: 0-1


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)
STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Nurettin Dinçer Demir, Özcan Sultanoğlu
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Arda (Dk. 77 Cengizhan), Barış, Burak, Awuku, Rahman (Dk. 89 Hüseyin), Ogün, Malle, Jospin (Dk. 70 Mert), Doğukan, Haqi 
GÖZTEPE: Ekrem Yunus, Emir, Mihojevic, İsmail, Tijanic, Arslanagic, Tuğbey (Dk. 59 Yalçın), Mamah (Dk. 85 Hüsamettin), Ali (Dk. 70 Kvasina), Yasin 
GOL: Dk. 45+3 Yasin (Göztepe)
SARI KARTLAR: Burak, Awuku (Yeni Malatyaspor), Yalçın, Emre, Ekrem, Emir, Kvasina (Göztepe)
Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
6'ncı dakikada uzun pasın ardından ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Malle şutunu çekti. Topu kaleci Ekrem kurtardı.
14'üncü dakikada karambolden yükselen topa ceza sahası içerisinde Malle'nin röveşata vuruşunu kaleci Ekrem kurtardı. 
18'inci dakikada ceza sahası dışından Tijanic'in çektiği sert şutta top üstten auta çıktı.
38'inci dakikada ceza sahası dışından Rahman'ın yerden çektiği şutunu kaleci Ekrem kurtardı.
45+1'inci dakikada sol taraftan yerden ceza sahası içerisine gönderilen topa Tijanic'in gelişine yerden çektiği şutu kaleci Abdulsamed kurtardı.
45+3'üncü dakikada sol kanatta oluşan karambolde yerden gönderilen pasa Yasin'in gelişine çektiği şutunda top filelerle buluştu: 0-1.
47'nci dakikada ceza sahası içerisinde Haqi'nin yere düşürülmesini faul olarak değerlendiren hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Rahman'ın vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 
Karşılaşma konuk takım Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-10-23 18:13:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Malatya Cemevi Kültür Merkezi'nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Malatya Cemevi Kültür Merkezi'nin temeli atıldı
Hekimhan'ın Güzelyurt Mahallesi'ne okul yapılıyor
YEREL HABERLER Hekimhan'ın Güzelyurt Mahallesi'ne okul yapılıyor
Kuru kayısıda 2 ayda 78 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Kuru kayısıda 2 ayda 78 milyon dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK ve sektör temsilcileriyle ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı (3)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı (3)
(Görüntülü) MALATYA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, &#039;MAHALLE BİZİM, GENÇLİK BİZİM PROGRAMI&#039;NDA KONUŞTU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN&#039;DAN &#039;REFERANDUM&#039; ÇAĞRISI (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ...
(Görüntülü) MALATYA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN&#039;DAN &#039;REFERANDUM&#039; ÇAĞRISI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı"nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mahalle Bizim, Gençlik Bizim ...
Malatya'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'referandum' çağrısı
Bakan Murat Kurum, Malatya'daki toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum, Malatya'daki toplu açılış ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Malatya'daki toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Malatya'daki toplu açılış ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'daki toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'daki toplu ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 ...
Kale Kaymakamı Aksoy öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kale Kaymakamı Aksoy öğretmenlerle bir araya geldi
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazıklıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Göztepe maçının hazıklıkları ...
Kaymakam Türkoğlu, patates ve pancar üreticileriyle buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Türkoğlu, patates ve pancar üreticileriyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.